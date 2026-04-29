Talpa maakte deze week de plannen bekend voor de televisie-uitzendingen van Vandaag Inside en De Oranjezomer tijdens het WK. De talkshows van Wilfred Genee en Hélène Hendriks zullen vanuit Nederland uitgezonden worden, terwijl ze over een paar weken tijdelijk vanuit Curaçao te zien zijn. Bij Radio538 leiden de plannen tot enige verbazing.

De radiozender beweerde dat Vandaag Inside en De Oranjezomer tijdens het WK uitzenden vanuit Curaçao, maar moest dat rectificeren. Wilfred Genee licht telefonisch toe: “Nee, wij gaan over twee weken al naar Curaçao. Dus in de aanloop naar het WK zitten we op Curaçao en tijdens het WK zitten we in Nederland. Logisch hè?”

Voor de dj van 538 is het daarmee nog niet helemaal duidelijk. “Hoe werkt dat dan? Zit tijdens het WK dan Hélène (Hendriks, red.) met de Oranjezomer daar?” Genee antwoordt: “Nee, die zit ook gewoon in Nederland.” Daarna vraagt de dj: “Maar waarom gaan jullie dan van tevoren naar Curaçao?”

Genee moet lachen om die vraag. “Nou, als ik dat helemaal zou uitleggen...", zegt hij. "We zouden eerst tijdens het WK gaan, maar dat zag Johan niet zitten. Toen hadden we besloten om in de aanloop ernaartoe te gaan en dan zou Johan thuisblijven. René van der Gijp zei dat hij ook wel mee wilde. Toen Johan hoorde dat René en ik gingen, zei hij: 'Nou dan ga ik ook ook wel mee.’"

Hoewel Derksen dus niet meteen warmliep voor het plan, krijgt hij er inmiddels wel zin in. "Hij zei zelf dat hij veel mensen op het eiland kent vanuit de muziekwereld, en dat hij die allemaal gaat bezoeken. Hij zei ook dat je heel goed sigaren kunt roken aan het strand. Ik merk dat hij er langzaam maar zeker zin in begint te krijgen, maar dat kan morgen weer anders zijn. Johan gaat nooit op vakantie. Door zijn hond kon dat niet.”

Wat doet SBS6 tijdens het WK?

SBS6 pakt tijdens het WK groots uit met dagelijkse liveprogrammering. De zender brengt vrijwel elke avond dubbele uitzendingen van Vandaag Inside Oranje en De Oranjezomer, afgestemd op het speelschema. Van maandag tot en met donderdag schuiven Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp aan voor Vandaag Inside Oranje, terwijl in het weekend Hélène Hendriks het stokje overneemt met De Oranjezomer. Beide talkshows bespreken het WK, het Nederlands elftal en het nieuws van de dag, met bijdragen van vaste en wisselende gasten en live updates vanuit de Verenigde Staten door Noa Vahle.

In aanloop naar het toernooi warmt SBS6 het publiek op met De WK Kwis, een nieuwe panelshow onder leiding van Johnny de Mol. Hierin nemen oud-internationals het tegen elkaar op in quizrondes over de WK-geschiedenis, met commentaar van Kees Jansma. Tijdens de finale op 19 juli sluit Vandaag Inside Oranje het toernooi af met een speciale uitzending, waarin ook Hélène Hendriks aanschuift.

