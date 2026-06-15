maakt een bijzondere overstap. De 31-jarige rechtsback stopt met profvoetbal en gaat spelen voor zijn oude jeugdclub VV Schoonhoven. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Rick Karsdorp speelde in het verleden nog voor topclubs als Feyenoord, AS Roma en PSV.

In de zomer van 2025 liep het contract van Karsdorp bij PSV af. Daarna bleef het lange tijd stil rondom de drievoudig international. De verdediger besloot bewust geen nieuwe club te zoeken en tijdelijk afstand te nemen van het profvoetbal om meer tijd door te brengen met zijn gezin.

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In januari van dit jaar gaf Karsdorp in een interview met ESPN uitleg over die keuze. “Ik kon naar verschillende landen. Het is een bewuste keuze dat je op een gegeven moment gaat nadenken over wat je nog wilt en gaat doen. Ik heb de keuze gemaakt om in de zomer geen club te kiezen en met andere dingen bezig te zijn. Daar sta ik nog steeds volledig achter. Ik geniet van mijn vrije tijd. Ik richt me op andere dingen”, vertelde hij.

Daarbij speelde de zorg voor zijn oudste zoon Kylian een belangrijke rol. “Die heeft autisme. Op een moment in je leven ga je nadenken wat ik voor hem kan veranderen. Je wilt het beste voor je kind. Je kinderen zijn alles. Dan denk je na over hoe je hem het beste leven kan geven”, aldus Karsdorp.

Een overstap naar VV Schoonhoven komt niet helemaal uit de lucht vallen. Karsdorp trainde vorig seizoen al mee bij de derdeklasser om fit te blijven en speelde ook mee in een oefenwedstrijd tegen Groot Ammers, die met 4-1 werd gewonnen. In zijn profcarrière kwam Karsdorp tot 303 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor 3 doelpunten en 34 assists.