zet zijn loopbaan voorlopig on hold. De dertigjarige verdediger heeft besloten minimaal een jaar te stoppen met profvoetbal. Tot komende zomer speelt hij in elk geval niet; wat daarna volgt, laat hij bewust open. Karsdorp stelt zijn zesjarige zoon centraal, vertelt hij in een interview met ESPN.

321 dagen geleden, op 15 maart 2025, speelde Karsdorp zijn laatste wedstrijd. Na maanden van stilte voelde Karsdorp dat het tijd was om zijn verhaal te doen. De rechtsback zegt dat het goed gaat met hem. “Ik geniet van mijn vrije tijd. Ben veel met de kinderen en veel aan het sporten. Dus het gaat goed.”

Met Feyenoord, AS Roma en PSV stond de teller vooralsnog op drie clubs. Een vierde kwam er niet bij. “Er was wel interesse, niet heel veel, maar dat is ook logisch als je ziet dat ik vanaf de winterstop tot de zomer niks meer heb gespeeld bij PSV”, legt Karsdorp uit.

“Ik kon naar verschillende landen. Het is een bewuste keuze dat je op een gegeven moment na gaat denken wat ik nog wil en ga doen. Ik heb de keuze gemaakt om in de zomer geen club te kiezen en met andere dingen bezig te zijn. Daar sta ik nog steeds volledig achter. Ik geniet van mijn vrije tijd. Ik richt me op andere dingen.”

Karsdorp over zijn zoon Kylian

Die andere dingen draaien vooral om zijn gezin. “Mijn oudste zoon Kylian heeft autisme. Hij is 6 jaar. Op een moment in je leven ga je nadenken wat ik voor hem kan veranderen. Je wilt het beste voor je kind. Je kinderen zijn alles. Dan denk je na over hoe je hem het beste leven kan geven.”

Financieel is er na elf seizoenen profvoetbal rust. De afgelopen periode stond in het teken van praktische keuzes voor zijn zoon. “Ga ik hem naar een speciale school sturen of een privéschool? Wat is het beste voor je kind. Daar ben ik mee bezig geweest. Hij zit nu op een privéschool. We zijn het huis aan het verbouwen, zodat hij zijn eigen plekje heeft. Dat is het eigenlijk.”

Daarnaast speelde het lichaam een rol. De verdediger moest door de jaren heen vaak terugkomen van blessures en operaties. “Ik weet het niet eens meer. Op een gegeven moment ben je niet meer gemotiveerd. Ik heb me altijd moeten terugknokken. Elk jaar weer. Dat is ook aan mezelf te danken, niet alleen aan de trainers. Je bent niet meer dezelfde speler als dat je een paar jaar geleden was. Op een gegeven moment is het klaar. Dan ga je met andere dingen bezig zijn. Dat is het eigenlijk.”

Een definitief afscheid is het nog niet. “Ik sluit het boek niet definitief. Tot de zomer ga ik sowieso niet meer voetballen. In maart staat er weer iets gepland met mijn zoon. Ik ben zelf wel veel aan het trainen, maar ik sluit het boek niet definitief.”

Dolfijnentherapie

Dat geplande moment draait om een nieuwe stap in de zorg voor zijn zoon. “Dolfijnentherapie”, zegt Karsdorp. “Dat moeten de mensen maar googelen, wat dat is. Dat schijnt goed voor hem te zijn. We hebben het nu twee keer of drie keer geprobeerd in Curaçao. Nu gaan we de volledige therapie doen met hem. Dat is iets moois.”

Wat is dolfijnentherapie?

Dolfijnentherapie is een vorm van begeleide therapie waarbij kinderen met onder meer autisme werken met getrainde dolfijnen in het water. De combinatie van beweging, prikkels, structuur en interactie zou bijdragen aan ontspanning, communicatie en concentratie. De therapie vindt plaats onder begeleiding van gespecialiseerde therapeuten en wordt vaak ingezet als aanvullende behandeling.