Jan Boskamp is meer dan 30 kilo afgevallen

Jan Boskamp is flink afgevallen. Dat weet René van der Gijp te melden in de rubriek Blessuretijd van de podcast KieftJansenEgmondGijp.

In een extra aflevering van de podcast, waarin Van der Gijp samen met zaakwaarnemer Rob Jansen vragen van kijkers beantwoordt, kwam plotseling Boskamp ter sprake. Van der Gijp vertelde dat de 77-jarige voetbalanalist aanzienlijk is afgevallen.

“Jan Boskamp, die is gewoon 35 kilo afgevallen! Er is gewoon een kind weg”, grapte Van der Gijp. “Hij is een hele Sylvie Meis kwijt, dat is niet te geloven”, voegde Michel van Egmond eraan toe.

Onlangs ging het in het programma De Oranjewinter ook over de gezondheid van Boskamp, omdat hij al lange tijd niet meer te horen was in zijn eigen podcast met Nicky van der Gijp. “Het klopt dat je hem al lang niet hebt gehoord. Kijk: de man is 77, hè? Hij heeft, zoals ieder ouder persoon, weleens een kwaaltje. Dat had hij nu ook, maar het gaat gelukkig weer heel goed met hem”, zei Nicky van der Gijp destijds over Boskamp.