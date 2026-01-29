Ajax rekent er nog altijd op dat er een nieuwe controlerende middenvelder gaat komen, zo laat clubwatcher Lentin Goodijk weten in Rondje Europa van Voetbal International. De Amsterdammers hebben nog enkele dagen de tijd om de komst van een nieuwe ‘zes’ te realiseren.
Ajax is deze winter opnieuw op zoek naar een nieuwe controleur. De Amsterdammers namen afgelopen zomer transfervrij afscheid van Jordan Henderson en wilden een ervaren speler daarvoor terughalen. Uiteindelijk werd de jonge James McConnell gehuurd van Liverpool, maar hij maakte geen indruk. Deze winter werd hij teruggestuurd naar Engeland.
Inmiddels is de transferperiode nog minder dan een week open en heeft Ajax nog altijd geen nieuwe ‘zes’ in huis. “Ik snap de angst wel, maar ik ga er zelf vanuit dat er nog een nieuwe zes gaat komen”, laat Goodijk weten. De clubwatcher geeft wel toe dat de angst dat het niet gaat lukken, gezien de vorige transferperiodes, ‘niet ongegrond’ is. “Je laat het nu weer allemaal op de laatste dagen aankomen.”
De Amsterdammers zijn in de zoektocht naar een middenvelder echter afhankelijk van veel partijen. “Dus dat is niet echt een zekere positie.” Toch denkt men in de Johan Cruijff ArenA dat er op korte termijn een nieuwe controleur kan worden gepresenteerd. “Bij Ajax is er heel veel vertrouwen in dat het echt wel gaat lukken.”
Het zou toch zoals ze zeggen een gigantische brevet van onvermogen zijn als Ajax geen waardige nummer 6 weet aan te trekken deze wintertransferperiode. Je hebt een half jaar de tijd gehad om vervangers in kaart te brengen nadat je er al vrij snel achterkomt dat de vervanging in de zomer niet goed gegaan is. Dan zou je na maanden nog steeds geen geschikte kandidaat gevonden hebben? Overigens gaat dit ook op voor bijv. de linksback positie.
Ik ben het zeker niet eens met "een gigantisch brevet van onvermogen" omdat ik van mening ben dat "de schuld" niet alleen bij Ajax ligt. De situatie van de club is er ook niet naar dat spelers denken "daar wil ik spelen". De club zit nog altijd met de Mislintat nasleep die gewoon erg lang duurt. Dat er echter fouten worden gemaakt qua scouting / spelers aantrekken ben ik aan de andere kant wel met je eens. Vandaar het belang om Kroes zo snel mogelijk de deur uit te doen.
Ajax is het deels zelf schuld dat ze misschien weer niet op tijd zijn. Dat is een waarheid. De handelingssnelheid om spelers aan te trekken is niet voldoende. Dat is al vaker gebleken. Waar dat aan ligt, geen idee. Misschien zijn er teveel twijfels, misschien is men het intern niet eens over welke spelers geschikt zijn. Wat ook niet meewerkt en waar Ajax niet veel aan kan doen zijn de beperkte financiële middelen én de situatie waar de club in zit (het gaat maar matigjes) waardoor spelers twijfelen of ze willen komen. Het zit ook niet mee. Dat gezegd hebbend is een degelijke "nummer 6" wel noodzakelijk. Laten we hopen dat er iemand komt en dan uiteraard ook nog eens iemand die goed kan voetballen, volwassen is en leidinggevende kwaliteiten heeft.
