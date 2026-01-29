Ajax rekent er nog altijd op dat er een nieuwe controlerende middenvelder gaat komen, zo laat clubwatcher Lentin Goodijk weten in Rondje Europa van Voetbal International. De Amsterdammers hebben nog enkele dagen de tijd om de komst van een nieuwe ‘zes’ te realiseren.

Ajax is deze winter opnieuw op zoek naar een nieuwe controleur. De Amsterdammers namen afgelopen zomer transfervrij afscheid van Jordan Henderson en wilden een ervaren speler daarvoor terughalen. Uiteindelijk werd de jonge James McConnell gehuurd van Liverpool, maar hij maakte geen indruk. Deze winter werd hij teruggestuurd naar Engeland.

Inmiddels is de transferperiode nog minder dan een week open en heeft Ajax nog altijd geen nieuwe ‘zes’ in huis. “Ik snap de angst wel, maar ik ga er zelf vanuit dat er nog een nieuwe zes gaat komen”, laat Goodijk weten. De clubwatcher geeft wel toe dat de angst dat het niet gaat lukken, gezien de vorige transferperiodes, ‘niet ongegrond’ is. “Je laat het nu weer allemaal op de laatste dagen aankomen.”

De Amsterdammers zijn in de zoektocht naar een middenvelder echter afhankelijk van veel partijen. “Dus dat is niet echt een zekere positie.” Toch denkt men in de Johan Cruijff ArenA dat er op korte termijn een nieuwe controleur kan worden gepresenteerd. “Bij Ajax is er heel veel vertrouwen in dat het echt wel gaat lukken.”