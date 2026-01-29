Live voetbal

Van Hanegem lyrisch over Bounida: ‘Dit soort spelers moet Feyenoord ook hebben’

Ajax-speler Rayane Bounida
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
29 januari 2026, 11:05

Willem van Hanegem zou Rayane Bounida maar al te graag bij Feyenoord zien. De Kromme ziet in de Belgische aanvaller van Ajax een speler met het potentieel om uit te groeien tot een absolute topspeler en steekt zijn bewondering voor de jonge Ajacied niet onder stoelen of banken.

De 81-jarige Van Hanegem laat dat weten in de Willem & Wessel Podcast van VoetbalPrimeur. De oud-international volgt Bounida al geruime tijd en is al jarenlang onder de indruk van zijn kwaliteiten. “Het is een hele aardige speler."

Artikel gaat verder onder video

Van Hanegem zag Bounida al vroegtijdig uitblinken in zijn periode in de jeugdopleiding van Ajax. “Hij speelde in de jeugd linksvoorin. Je kon direct zien dat het een goede speler is. Dit soort spelers moeten wij toch ook hebben in Rotterdam”, stelt Van Hanegem, die daarmee duidelijk maakt dat hij een type als de negentienjarige Belg goed vindt passen bij Feyenoord.

Op de vraag of hij Bounida hoger inschat dan Ajax-speler Oscar Gloukh, laat Van Hanegem weinig twijfel bestaan over het plafond van de jonge aanvaller. “Als hij normaal blijft doen, dan wordt hij een van de allerbeste spelers”, zo verwacht De Kromme.

➡️ Meer nieuws over Rayane Bounida

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Analisten begrijpen Fred Grim niet: ‘Waarom haalt hij Steur eruit?'

  • Gisteren, 23:31
  • Gisteren, 23:31
AJAXOLY

Ajax verliest onnodig van Olympiakos en is uitgeschakeld in Champions League

  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
Champions League trofee

Zo gaan Ajax en PSV door in de Champions League

  • Gisteren, 21:00
  • Gisteren, 21:00
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
795 Reacties
73 Dagen lid
2.201 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goeie voetballer maar gister toch niet zo. Hooguit redelijk. Wel zeker een speler met veel potentie en talent. Maar hij moet ook nog wel een hoop leren.

Kevin Hommeles
134 Reacties
758 Dagen lid
855 Likes
Kevin Hommeles
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat verwacht je, in de 2de helft viel het team uit elkaar en was het geheel een rommeltje. Een jeugdspeler is op zo'n moment slechts een figurant.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
795 Reacties
73 Dagen lid
2.201 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goeie voetballer maar gister toch niet zo. Hooguit redelijk. Wel zeker een speler met veel potentie en talent. Maar hij moet ook nog wel een hoop leren.

Kevin Hommeles
134 Reacties
758 Dagen lid
855 Likes
Kevin Hommeles
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat verwacht je, in de 2de helft viel het team uit elkaar en was het geheel een rommeltje. Een jeugdspeler is op zo'n moment slechts een figurant.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
20
5
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10
2023/2024
Salzburg
29
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel