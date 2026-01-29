Willem van Hanegem zou Rayane Bounida maar al te graag bij Feyenoord zien. De Kromme ziet in de Belgische aanvaller van Ajax een speler met het potentieel om uit te groeien tot een absolute topspeler en steekt zijn bewondering voor de jonge Ajacied niet onder stoelen of banken.
De 81-jarige Van Hanegem laat dat weten in de Willem & Wessel Podcast van VoetbalPrimeur. De oud-international volgt Bounida al geruime tijd en is al jarenlang onder de indruk van zijn kwaliteiten. “Het is een hele aardige speler."
Van Hanegem zag Bounida al vroegtijdig uitblinken in zijn periode in de jeugdopleiding van Ajax. “Hij speelde in de jeugd linksvoorin. Je kon direct zien dat het een goede speler is. Dit soort spelers moeten wij toch ook hebben in Rotterdam”, stelt Van Hanegem, die daarmee duidelijk maakt dat hij een type als de negentienjarige Belg goed vindt passen bij Feyenoord.
Op de vraag of hij Bounida hoger inschat dan Ajax-speler Oscar Gloukh, laat Van Hanegem weinig twijfel bestaan over het plafond van de jonge aanvaller. “Als hij normaal blijft doen, dan wordt hij een van de allerbeste spelers”, zo verwacht De Kromme.
