maakte in de zomer van 2022 de overstap van Anderlecht naar Ajax. De jonge Belg droomde er sinds het ineenzakken van Abdelhak Nouri in 2017 van om iets voor de Amsterdammers te betekenen, zo laat voormalig Anderlecht-opleider Jean Kindermans weten aan het Algemeen Dagblad.

Bounida beleeft momenteel zijn doorbraak bij Ajax. Nadat hij vorig seizoen onder Francesco Farioli debuteerde in het eerste elftal, kan hij dit seizoen onder Fred Grim regelmatig rekenen op speeltijd. De afgelopen twee wedstrijden in de Eredivisie kreeg de negentienjarige Belg zelfs de voorkeur boven miljoenenaankoop Oscar Gloukh in de basis. Dat vertrouwen betaalde hij tegen FC Volendam (2-0) uit met twee assists.

Een groot deel van zijn jeugdopleiding speelde Bounida bij Anderlecht, dat wist dat het goud in handen had. “Op de club heb ik hem wel eens met Michael Jackson vergeleken”, geeft Kindermans aan. “Jackson veroverde op jonge leeftijd de wereld met zang en dans. Rayane was rond zijn elfde een opkomend fenomeen met 250.000 volgers op Instagram.”

De Belgische topclub en zijn familie wilden liever niet dat Bounida te boek kwam te staan als ‘showvoetballer’. Toch kwam het tot een optreden in de kindertalentenshow Big Little Shots, waar het talent indruk maakte. “Zo'n optreden hoefde van ons niet, maar een speler als Rayane kun je nou eenmaal niet behandelen als de nummer 12 van je team. Zulke exceptionele spelers hebben hun eigen handleiding”, aldus Kindermans. “Verbied je dat, dan raak je hun trots.”

Drama rond Nouri raakte Bounida

De voormalig opleider van Anderlecht is ervan overtuigd dat Bounida nog eerder was vertrokken als hij niet mocht meedoen aan de show. Uiteindelijk verruilde hij België in 2022 voor een avontuur bij Ajax. Dat deed Anderlecht in eerste instantie pijn. “Maar later dacht ik ook: Wie ben ik om hem die droom af te nemen?”, gaat Kindermans verder. Het drama rondom Nouri, die in 2017 tijdens een oefenduel in elkaar zakte door een hartstilstand en hier blijvende schade aan overhield, zorgde ervoor dat Bounida zich aangetrokken voelde tot Ajax. “Dat raakte hem diep. Hij wilde iets voor de club betekenen, na al dat verdriet.”