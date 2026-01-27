Live voetbal

'Ajax laat vraagprijs Josip Sutalo fors zakken: vijftien miljoen euro'

Josip Sutalo van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
27 januari 2026, 23:12

In 2023 betaalde Ajax, met Sven Mislintat aan het roer, nog 20,5 miljoen euro voor Sutalo. Hij tekende een contract tot medio 2028. De verdediger had aanvankelijk moeite om zich aan te passen aan het spel, maar herpakte zich onder Francesco Farioli. Afgelopen seizoen groeide hij uit tot een vaste waarde, al is die status dit voetbaljaar grotendeels verdwenen.

Dit seizoen kwam Sutalo tot 17 optredens in alle competities, terwijl Ajax tot dusver 29 wedstrijden speelde. Daarmee bleef zijn aandeel beperkt tot zo’n 35 procent van de mogelijke speelminuten. De Kroaat ziet dat jonge concurrenten als Youri Baas en Aaron Bouwman momenteel de voorkeur krijgen. Bovendien keert Dies Janse komende zomer terug na een sterke huurperiode bij FC Groningen.

Vraagprijs flink omlaag

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer was er al belangstelling uit onder meer de Serie A en de Premier League, maar Ajax hield toen vast aan een stevig bedrag. Dat is inmiddels verleden tijd. Zwagerman schetst bij Voetbalpraat de nieuwe realiteit: "In de zomer werd nog gezegd: 'Vanaf dertig miljoen gaan we luisteren.' Inmiddels weten we dat het al vijftien miljoen is dat Ajax wil hebben om hem te verkopen."

Volgens Zwagerman speelt daarbij vooral het financiële plaatje een rol. "Net als bij Moro geldt: schade beperken." Data van FootballTransfers ondersteunen die lezing. Sutalo heeft momenteel nog een Estimated Transfer Value van 20,7 miljoen euro, iets boven het bedrag dat Ajax destijds betaalde. Tegelijkertijd is zijn waarde deze maand met ruim twee miljoen euro gedaald. Zet die lijn door, dan dreigt de verdediger komende zomer onder de tien miljoen euro te zakken.

Vijftien miljoen euro voor Josip Sutalo is...

Laden...
46 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Maarten Paes in het stadion van Ajax

Ajax-fans worden het niet eens over Maarten Paes: 'Complete meltdown'

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
Champions League trofee

Zo gaan Ajax en PSV door in de Champions League

  • Gisteren, 22:18
  • Gisteren, 22:18
Maarten Paes

'Feyenoord had ook interesse in Paes, belangrijke rol Jordi Cruijff'

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
780 Reacties
71 Dagen lid
2.161 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan maar met verlies verkopen en dan is dat zo. Hij zal toch weg moeten en gezien hij niet goed speelt ga je niet veel krijgen. Ik verkies een verlies boven een Sutalo in een Ajaxshirt.

Martin0345
246 Reacties
939 Dagen lid
1.265 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sutalo is, samen met Baas, één van de beste verdedigers in de Eredivisie. Deze jongen heeft last van een gebrek aan vertrouwen. Vorig jaar speelde hij enorm goed

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
780 Reacties
71 Dagen lid
2.161 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan maar met verlies verkopen en dan is dat zo. Hij zal toch weg moeten en gezien hij niet goed speelt ga je niet veel krijgen. Ik verkies een verlies boven een Sutalo in een Ajaxshirt.

Martin0345
246 Reacties
939 Dagen lid
1.265 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sutalo is, samen met Baas, één van de beste verdedigers in de Eredivisie. Deze jongen heeft last van een gebrek aan vertrouwen. Vorig jaar speelde hij enorm goed

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Josip Sutalo

Josip Sutalo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (28 feb. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
11
0
2024/2025
Ajax
29
2
2023/2024
Ajax
23
1
2023/2024
Dinamo Zagreb
3
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel