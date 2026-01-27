In 2023 betaalde Ajax, met Sven Mislintat aan het roer, nog 20,5 miljoen euro voor Sutalo. Hij tekende een contract tot medio 2028. De verdediger had aanvankelijk moeite om zich aan te passen aan het spel, maar herpakte zich onder Francesco Farioli. Afgelopen seizoen groeide hij uit tot een vaste waarde, al is die status dit voetbaljaar grotendeels verdwenen.

Dit seizoen kwam Sutalo tot 17 optredens in alle competities, terwijl Ajax tot dusver 29 wedstrijden speelde. Daarmee bleef zijn aandeel beperkt tot zo’n 35 procent van de mogelijke speelminuten. De Kroaat ziet dat jonge concurrenten als Youri Baas en Aaron Bouwman momenteel de voorkeur krijgen. Bovendien keert Dies Janse komende zomer terug na een sterke huurperiode bij FC Groningen.

Vraagprijs flink omlaag

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer was er al belangstelling uit onder meer de Serie A en de Premier League, maar Ajax hield toen vast aan een stevig bedrag. Dat is inmiddels verleden tijd. Zwagerman schetst bij Voetbalpraat de nieuwe realiteit: "In de zomer werd nog gezegd: 'Vanaf dertig miljoen gaan we luisteren.' Inmiddels weten we dat het al vijftien miljoen is dat Ajax wil hebben om hem te verkopen."

Volgens Zwagerman speelt daarbij vooral het financiële plaatje een rol. "Net als bij Moro geldt: schade beperken." Data van FootballTransfers ondersteunen die lezing. Sutalo heeft momenteel nog een Estimated Transfer Value van 20,7 miljoen euro, iets boven het bedrag dat Ajax destijds betaalde. Tegelijkertijd is zijn waarde deze maand met ruim twee miljoen euro gedaald. Zet die lijn door, dan dreigt de verdediger komende zomer onder de tien miljoen euro te zakken.