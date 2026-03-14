Dave Kwakman loopt horrorblessure op: 'Vreselijke beelden'

14 maart 2026, 17:10
Blessure Dave Kwakman
Luuk van Grinsven | Redacteur
Ruim 3 jaar ervaring als bureauredacteur bij FCUpdate. Daarnaast actief als freelancer bij de sportredactie van het Brabants Dagblad.

Dave Kwakman heeft zaterdagmiddag een ogenschijnlijk zware knieblessure opgelopen tijdens de wedstrijd tussen FC Volendam en Fortuna Sittard. De van AZ gehuurde middenvelder moest na 28 minuten per brancard van het veld geholpen worden en sloeg de handen voor het gezicht. Ook ESPN-commentator Sjors Blaauw vreest voor een pittige blessure.

Kwakman speelt sinds de winterstop in het shirt van Volendam, waar hij wekelijks een belangrijke rol speelt op het middenveld en zich prima ontwikkelt. Toch lijkt het seizoen er na zaterdag al op te zitten voor de 21-jarige spelverdeler. Na 25 minuten verstapte Kwakman zich, waarna hij direct – kermend van de pijn – naar de knie greep.

“Zorgen om Kwakman, hij schreeuwt het uit, vreselijk om te zien”, begint Blaauw zijn commentaar. “Je ziet aan de zorgen van zijn ploeggenoten dat het een kwalijke zaak is. Laten we hopen – en dat kunnen we ook alleen maar – dat de schrik groter is dan de pijn, maar je vreest het ergste voor Kwakman”, vervolgt de verslaggever van betaalzender ESPN.

Er moest vervolgens een brancard aan te pas komen om Kwakman van het veld te helpen.

Nieuwe zware blessure in Kras Stadion

Twee weken geleden liep Stije Resink ook al een zware kruisbandblessure op tijdens de wedstrijd tegen FC Volendam. Voor de sterkhouder van FC Groningen is het seizoen voorbij, zo werd al bekend.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
160 Reacties
39 Dagen lid
157 Likes
Jopie14
Wat is er aan de hand in godsnaam. De ene na de andere speler loopt een zware knieblessure op. Bijna elke week is het raak. Overbelasting of niet fit genoeg, slechte velden of te ruw voetbal?

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
160 Reacties
39 Dagen lid
157 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat is er aan de hand in godsnaam. De ene na de andere speler loopt een zware knieblessure op. Bijna elke week is het raak. Overbelasting of niet fit genoeg, slechte velden of te ruw voetbal?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Volendam - Fortuna

FC Volendam
16:30
Fortuna Sittard
Vandaag om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Dave Kwakman

Dave Kwakman
FC Volendam
Team: Volendam
Leeftijd: 21 jaar (7 aug. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong AZ
6
0
2025/2026
AZ
6
0
2024/2025
AZ
5
0
2024/2025
Jong AZ
10
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
PEC
27
-16
30
13
Go Ahead
26
-4
29
14
Volendam
26
-15
27
15
Excelsior
26
-17
26
16
Telstar
26
-7
24

