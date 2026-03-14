heeft zaterdagmiddag een ogenschijnlijk zware knieblessure opgelopen tijdens de wedstrijd tussen FC Volendam en Fortuna Sittard. De van AZ gehuurde middenvelder moest na 28 minuten per brancard van het veld geholpen worden en sloeg de handen voor het gezicht. Ook ESPN-commentator Sjors Blaauw vreest voor een pittige blessure.

Kwakman speelt sinds de winterstop in het shirt van Volendam, waar hij wekelijks een belangrijke rol speelt op het middenveld en zich prima ontwikkelt. Toch lijkt het seizoen er na zaterdag al op te zitten voor de 21-jarige spelverdeler. Na 25 minuten verstapte Kwakman zich, waarna hij direct – kermend van de pijn – naar de knie greep.

“Zorgen om Kwakman, hij schreeuwt het uit, vreselijk om te zien”, begint Blaauw zijn commentaar. “Je ziet aan de zorgen van zijn ploeggenoten dat het een kwalijke zaak is. Laten we hopen – en dat kunnen we ook alleen maar – dat de schrik groter is dan de pijn, maar je vreest het ergste voor Kwakman”, vervolgt de verslaggever van betaalzender ESPN.

Er moest vervolgens een brancard aan te pas komen om Kwakman van het veld te helpen.

Nieuwe zware blessure in Kras Stadion

Twee weken geleden liep Stije Resink ook al een zware kruisbandblessure op tijdens de wedstrijd tegen FC Volendam. Voor de sterkhouder van FC Groningen is het seizoen voorbij, zo werd al bekend.