Hansi Flick ontvangt triest nieuws in aanloop naar El Clásico

De vader van FC Barcelona-trainer Hansi Flick is afgelopen nacht overleden. De Duitse oefenmeester heeft zijn spelersgroep en het clubbestuur vanmorgen op de hoogte gebracht van het tragische nieuws. Ondanks het verlies zal Flick vanavond gewoon op de bank zitten tijdens de kampioenswedstrijd tegen Real Madrid, omdat hij het werk bij de koploper op de best mogelijke manier wil afmaken.

FC Barcelona treedt vanavond in eigen huis aan voor een beladen editie van El Clásico. Bij Real Madrid hebben ze een week achter de rug waarin heel veel gebeurde. Er verscheen een petitie om sterspeler Mbappé buiten de selectie te zetten en er gingen spelers met elkaar op de vuist op de training. De belangen van de wedstrijd zijn groter dan ooit, aangezien de Catalanen in een rechtstreeks duel met de aartsrivaal de landstitel definitief veilig kunnen stellen. De laatste keer dat dit onderling gebeurde was in 1931, toen Real Madrid het kampioenschap binnenhaalde met een gelijkspel. Barcelona heeft door de grote voorsprong zondagavond ook aan één punt genoeg om het kampioenschap in La Liga te vieren.

Ondanks de wedstrijd en de rivaliteit heeft Real Madrid toch besloten om te reageren op het overlijden. In een officieel statement op de wedstrijd laat de club weten geraakt te zijn door het overlijden. Ook bieden ze hun steun en deelneming aan Flick en en de rest van de nabestaanden.

Om stil te staan bij het overlijden van de vader van de hoofdtrainer, is het de bedoeling dat de club rondom de wedstrijd een hommage brengt. Er wordt nagedacht over een minuut stilte of het dragen van rouwbanden door de spelers van Barcelona. Hoewel er eerder voor deze speelronde nog geen officiële rouwplechtigheden waren gecommuniceerd, worden de plannen aangepast om de Duitse coach te steunen.

De trainer moet het vanavond in de titelstrijd wel stellen zonder sterspeler Lamine Yamal, die met een blessure aan de kant staat. Ook tegenstander Real Madrid mist met Kylian Mbappé een belangrijke kracht. Desondanks ligt de focus in Catalonië volledig op het binnenhalen van de titel, een missie die Flick ondanks de zware privéomstandigheden persoonlijk over de streep wil trekken.