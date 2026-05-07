Live voetbal

Valverde ontkent vechtpartij: 'Er is niet geslagen, heb per ongeluk een tafel geraakt'

7 mei 2026, 22:39
Federico Valverde maakt hattrick
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Federico Valverde komt op Instagram met een uitgebreid statement over de vermeende vechtpartij met Real Madrid-ploeggenoot Aurélien Tchouaméni. De Uruguayaan ontkent dat een van beiden een klap heeft uitgedeeld.

De krant Marca onthulde vandaag dat het na de trainingssessie van het eerste elftal tot een uitbarsting kwam tussen Valverde en Tchouaméni, die het een dag eerder ook al met elkaar aan de stok zouden hebben gekregen. In de kleedkamer zou het tot een handgemeen zijn gekomen, waarbij Valverde een val maakte die ervoor zorgde dat hij zelfs kort het bewustzijn verloor. De middenvelder werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden aan een hoofdwond.

Artikel gaat verder onder video

Real heeft inmiddels in een officiële verklaring aangekondigd een tuchtprocedure tegen zowel Valverde als Tchouaméni te starten. De club maakt voorts bekend dat Valverde zondag ontbreekt in de Clásico uit bij FC Barcelona: als gevolg van zijn hoofdletsel moet de middenvelder tien tot veertien dagen rust houden.

In een lang verhaal in een story op Instagram bevestigt Valverde dat er woensdag een incident heeft plaatsgevonden tussen hem en een ploeggenoot. "Door de vermoeidheid van de competitie en de frustratie lijkt het alsof alles uit proportie wordt geblazen", schrijft hij. Valverde laakt het feit dat de informatie vervolgens via de pers naar buiten kwam: "In een normale kleedkamer kunnen deze dingen gebeuren, normaal gesproken wordt dit intern opgelost zonder dat het in de openbaarheid komt."

Valverde ontkent voorts dat er daadwerkelijk gevochten is. "Vandaag hadden we weer een meningsverschil. Daarbij heb ik per ongeluk een tafel geraakt, waardoor ik een kleine snee in mijn voorhoofd heb opgelopen en ik een routinebezoek aan het ziekenhuis moest brengen. Op geen enkel moment heeft mijn teamgenoot mij geslagen, of ik hem."

Federico Valverde instagram story
© Imago / @fedevalverde - Instagram / Realtimes

➡️ Meer Real Madrid nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Real training

Franse media: 'Valverde zelfs buiten bewustzijn na vechtpartij met Real-ploeggenoot'

  • Gisteren, 17:23
  • Gisteren, 17:23
  • 1
Real training

Chaos bij Real Madrid: spelers met elkaar op de vuist op training

  • wo 6 mei, 23:45
  • 6 mei 23:45
  • 1
René van der Gijp Vandaag Inside

Van der Gijp breekt lans voor bekritiseerde topvoetballer: 'Waar maak je je druk om?’

  • wo 6 mei, 16:01
  • 6 mei 16:01
  • 1
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
124 Reacties
64 Dagen lid
90 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klinkt allemaal lekker geloofwaardig. Denkt die knul nu echt dat er niemand in die kleedkamer off the record tegen een bevriende journalist de waarheid gaat vertellen. Er is volgens hem niet geslagen. OK, dat kan. Maar voordat je tegen een tafel valt met je hoofd, moet er echt wel iets gebeurd zijn. Flink duwen? Want als hij bij een potje dollen uitgegleden was op een natte vloer, was er natuurlijk geen enkele reden om dat niet naar buiten te brengen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
124 Reacties
64 Dagen lid
90 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klinkt allemaal lekker geloofwaardig. Denkt die knul nu echt dat er niemand in die kleedkamer off the record tegen een bevriende journalist de waarheid gaat vertellen. Er is volgens hem niet geslagen. OK, dat kan. Maar voordat je tegen een tafel valt met je hoofd, moet er echt wel iets gebeurd zijn. Flink duwen? Want als hij bij een potje dollen uitgegleden was op een natte vloer, was er natuurlijk geen enkele reden om dat niet naar buiten te brengen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Federico Valverde

Federico Valverde
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 27 jaar (22 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
32
5
2024/2025
Real Madrid
36
6
2023/2024
Real Madrid
37
2
2022/2023
Real Madrid
34
7

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal
34
25
68
4
Atlético
34
21
63
5
Betis
34
11
53

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws