Valverde ontkent vechtpartij: 'Er is niet geslagen, heb per ongeluk een tafel geraakt'

komt op Instagram met een uitgebreid statement over de vermeende vechtpartij met Real Madrid-ploeggenoot . De Uruguayaan ontkent dat een van beiden een klap heeft uitgedeeld.

De krant Marca onthulde vandaag dat het na de trainingssessie van het eerste elftal tot een uitbarsting kwam tussen Valverde en Tchouaméni, die het een dag eerder ook al met elkaar aan de stok zouden hebben gekregen. In de kleedkamer zou het tot een handgemeen zijn gekomen, waarbij Valverde een val maakte die ervoor zorgde dat hij zelfs kort het bewustzijn verloor. De middenvelder werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden aan een hoofdwond.

Real heeft inmiddels in een officiële verklaring aangekondigd een tuchtprocedure tegen zowel Valverde als Tchouaméni te starten. De club maakt voorts bekend dat Valverde zondag ontbreekt in de Clásico uit bij FC Barcelona: als gevolg van zijn hoofdletsel moet de middenvelder tien tot veertien dagen rust houden.

In een lang verhaal in een story op Instagram bevestigt Valverde dat er woensdag een incident heeft plaatsgevonden tussen hem en een ploeggenoot. "Door de vermoeidheid van de competitie en de frustratie lijkt het alsof alles uit proportie wordt geblazen", schrijft hij. Valverde laakt het feit dat de informatie vervolgens via de pers naar buiten kwam: "In een normale kleedkamer kunnen deze dingen gebeuren, normaal gesproken wordt dit intern opgelost zonder dat het in de openbaarheid komt."

Valverde ontkent voorts dat er daadwerkelijk gevochten is. "Vandaag hadden we weer een meningsverschil. Daarbij heb ik per ongeluk een tafel geraakt, waardoor ik een kleine snee in mijn voorhoofd heb opgelopen en ik een routinebezoek aan het ziekenhuis moest brengen. Op geen enkel moment heeft mijn teamgenoot mij geslagen, of ik hem."