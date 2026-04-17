Ajax niet kansloos bij Ceballos? 'Vergis je niet in de gunfactor van Jordi Cruijff'

17 april 2026, 17:48
Dani Ceballos van Real Madrid met Ajax-td Jordi Cruijff en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Ajax zou best een kans kunnen maken om Real Madrid-middenvelder Dani Ceballos te kunnen strikken, denkt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. Onder meer de 'gunfactor van Jordi Cruijff' zou weleens een belangrijke rol kunnen gaan spelen, zo zegt Verweij in de podcast Kick-Off.

Gisteren (donderdag) meldde het Spaanse Marca dat Ajax de 29-jarige Ceballos in het vizier heeft als mogelijke zomeraanwinst. Ondanks een tot medio 2027 doorlopend contract zou de middenvelder, die al sinds 2017 onder contract staat bij De Koninklijke en tussentijds verhuurd werd aan Arsenal, komende zomer mogen vertrekken bij de Spaanse grootmacht. De eerste contacten tussen Ajax en het kamp-Ceballos zijn volgens de Spaanse krant reeds gelegd.

'Dit is wel de categorie spelers waar Jordi Cruijff heel erg mee bezig is'

In de podcast van De Telegraaf komt het Spaanse gerucht vrijdag ter sprake. "29 jaar, dertienvoudig Spaans international, 214 duels voor Real Madrid, 105 voor Real Betis en 77 voor Arsenal", somt Verweij op. "Als je dit soort spelers halen, dan zou ik zeggen: onmiddellijk doen. Het is wel de categorie waar Jordi Cruijff heel erg mee bezig is. Hij vindt dat er sowieso vijf, zes versterkingen moeten komen. Dat moeten wel spelers zijn die er onmiddellijk staan. Hij gaat proberen een team te formeren dat direct meteen mee kan doen om de prijzen. Ajax heeft in zijn ogen heel veel jonge talenten. Daar moeten kanonnen omheen komen te staan. Dit zou, denk ik, voor de Eredivisie een geweldige attractie worden", aldus de clubwatcher.

'Misschien is Ceballos dan bereid om in te leveren'

Presentator Pim Sedee brengt ertegenin dat Ceballos in Madrid een miljoenensalaris opstrijkt, wat voor Ajax 'bijna niet te doen' lijkt. Verweij ziet het minder somber in: "Als iemand 29 is en alles wel heeft gezien... En je moet je ook niet vergissen in de gunfactor die Jordi Cruijff wel heeft. Het is toch een naam. Als hij iemand kan bewegen, van: Teken voor twee jaar, kom hier één jaar vlammen en maak dan nog een keer een mooie stap. Misschien is hij dan bereid om in te leveren. Maar dat het geen goedkope jongen is, dat is ook wel duidelijk", besluit Verweij.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jagerman
125 Reacties
117 Dagen lid
147 Likes
Jagerman
Als je zelfs een beroep moet doen op de gunfactor dan is het nog erger bij Ajax dan ik al dacht. Kom op man...het gaat om profvoetbal en Jordi heeft alleen zijn achternaam mee en verder (nog) weinig gepresteerd en die Garcia met zijn staf is het ook niet!!!

Daniel Ceballos Fernández

Daniel Ceballos Fernández
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 29 jaar (7 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
15
0
2024/2025
Real Madrid
23
0
2023/2024
Real Madrid
20
0
2022/2023
Real Madrid
30
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

