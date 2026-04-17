Ajax zou best een kans kunnen maken om Real Madrid-middenvelder Dani Ceballos te kunnen strikken, denkt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. Onder meer de 'gunfactor van Jordi Cruijff' zou weleens een belangrijke rol kunnen gaan spelen, zo zegt Verweij in de podcast Kick-Off.

Gisteren (donderdag) meldde het Spaanse Marca dat Ajax de 29-jarige Ceballos in het vizier heeft als mogelijke zomeraanwinst. Ondanks een tot medio 2027 doorlopend contract zou de middenvelder, die al sinds 2017 onder contract staat bij De Koninklijke en tussentijds verhuurd werd aan Arsenal, komende zomer mogen vertrekken bij de Spaanse grootmacht. De eerste contacten tussen Ajax en het kamp-Ceballos zijn volgens de Spaanse krant reeds gelegd.

'Dit is wel de categorie spelers waar Jordi Cruijff heel erg mee bezig is'

In de podcast van De Telegraaf komt het Spaanse gerucht vrijdag ter sprake. "29 jaar, dertienvoudig Spaans international, 214 duels voor Real Madrid, 105 voor Real Betis en 77 voor Arsenal", somt Verweij op. "Als je dit soort spelers halen, dan zou ik zeggen: onmiddellijk doen. Het is wel de categorie waar Jordi Cruijff heel erg mee bezig is. Hij vindt dat er sowieso vijf, zes versterkingen moeten komen. Dat moeten wel spelers zijn die er onmiddellijk staan. Hij gaat proberen een team te formeren dat direct meteen mee kan doen om de prijzen. Ajax heeft in zijn ogen heel veel jonge talenten. Daar moeten kanonnen omheen komen te staan. Dit zou, denk ik, voor de Eredivisie een geweldige attractie worden", aldus de clubwatcher.

'Misschien is Ceballos dan bereid om in te leveren'

Presentator Pim Sedee brengt ertegenin dat Ceballos in Madrid een miljoenensalaris opstrijkt, wat voor Ajax 'bijna niet te doen' lijkt. Verweij ziet het minder somber in: "Als iemand 29 is en alles wel heeft gezien... En je moet je ook niet vergissen in de gunfactor die Jordi Cruijff wel heeft. Het is toch een naam. Als hij iemand kan bewegen, van: Teken voor twee jaar, kom hier één jaar vlammen en maak dan nog een keer een mooie stap. Misschien is hij dan bereid om in te leveren. Maar dat het geen goedkope jongen is, dat is ook wel duidelijk", besluit Verweij.