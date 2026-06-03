Bayern München bereidt recordbod voor op Ismael Saibari

PSV kan op korte termijn een recordbod tegemoet zien voor , zo meldt het Eindhovens Dagblad. De verwachting is dat Bayern München met een eerste bod van zo’n vijftig miljoen euro, inclusief bonussen, zal aankloppen. De krant durft niet te zeggen of PSV hier direct akkoord mee gaat.

Dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat Bayern München belangstelling heeft in Saibari, waarna diezelfde dag nog duidelijk werd dat de Marokkaan een akkoord op hoofdlijnen heeft bereikt met de Duitse recordkampioen. Al snel werd duidelijk dat PSV inzet op een recordbedrag, maar was het nog niet zeker of de Zuid-Duitsers dit ook op tafel wilden leggen.

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Inmiddels weet het ED dat Bayern een recordbod voorbereidt. Dit zou omstreeks de vijftig miljoen euro liggen, inclusief bonussen. Het is echter niet duidelijk of de landskampioen hiermee akkoord zal gaan. Niet alleen de directie, maar ook de raad van commissarissen heeft namelijk zeggenschap. Mocht een transfer ervan komen, staat vast dat Saibari de duurste uitgaande transfer gaat worden van PSV. Wie hij aflost, gaan verschillende geluiden over rond. Waar De Telegraaf dinsdag nog stelde dat het record in handen is van Hirving Lozano, staat het volgens het ED op naam van Cody Gakpo, die inclusief bonussen voor 49 miljoen euro opleverde.

Doorverkooppercentage

Mocht PSV akkoord gaan met een som van vijftig miljoen euro, zal het niet het volledige bedrag in eigen zak mogen steken. Een deel zal namelijk ook naar de makelaar gaan, terwijl er ook sprake zou zijn van een doorverkooppercentage voor KRC Genk. De Belgische club verkocht Saibari in 2020 voor 200.000 euro aan PSV, maar daarbij werd volgens Belgische media een doorverkooppercentage van tien procent afgesproken.