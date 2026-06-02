Bayern München zet vol in op komst van Ismael Saibari

2 juni 2026, 08:12
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Bayern München wil Ismael Saibari naar Duitsland halen. Dat meldt Fabrizio Romano dinsdagochtend. De middenvelder van PSV is in beeld om Der Rekordmeister als vleugelaanvaller te versterken.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Romano is Bayern München inmiddels begonnen met de onderhandelingen. De Duitsers hadden aanvankelijk Anthony Gordon in beeld, maar hij heeft getekend bij FC Barcelona. Daarom is Bayern uitgekomen bij Saibari, die wordt gezien als een mogelijke versterking voor de flanken.

De clubleiding van Bayern München wacht momenteel op duidelijkheid over de transfersom die voor Saibari moet worden betaald. PSV zal hoog in de boom zitten voor de Marokkaans international, die er zelf op gebrand zou zijn om deze transferperiode een stap naar de ploeg van Vincent Kompany te maken.

Daarvoor zal Bayern München wel moeten betalen, want volgens berichten in de Nederlandse media van de afgelopen maanden wil PSV een recordsom voor de Marokkaans international. Dat zou een bedrag van meer dan vijftig miljoen euro betekenen.

Ismael Saibari

PSV
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
27
15
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

