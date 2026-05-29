FC Barcelona heeft vrijdagavond de eerste topaanwinst voor het seizoen 2026/27 gepresenteerd. (25) komt voor een gigantisch bedrag over van Newcastle United. Bij zijn presentatie wist de Engelsman de verzamelde pers direct te overdonderen, door in het Engels gestelde vragen in vloeiend Spaans te beantwoorden.

De komst van Gordon hing al een aantal dagen in de lucht. De buitenspeler, die deze zomer met zijn land actief is op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico, werd in eerste instantie nog gelinkt aan Bayern München, maar al snel werd duidelijk dat Barcelona er met hem vandoor zou gaan. Diverse media melden dat met de overstap een bedrag van liefst 80 miljoen euro (inclusief bonussen) is gemoeid.

Artikel gaat verder onder video

Gordon tekent bij Barcelona een contract tot medio 2031. "De afgelopen seizoenen heeft hij zijn naam gevestigd als een van de beste, meest getalenteerde en hardst werkende buitenspelers in het Europese voetbal", schrijft de club. "Hoewel hij het grootste gedeelte van zijn carrière op de vleugels heeft gespeeld, heeft hij ook als spits gespeeld, een positie die hij ook bij Barcelona goed zou kunnen invullen."

Bij zijn perspresentatie weet Gordon het Spaanse journaille direct te verbazen, door in vloeiend Spaans antwoord te geven op de vragen die in zijn moedertaal gesteld werden. Gevraagd hoe dat zo komt, antwoordde de Engelsman: "Ik spreek Spaans omdat ik altijd al voor Barça heb willen spelen. Bij Newcastle United hadden we een fysiotherapeut die de taal sprak, met hem heb ik geoefend."

Barcelona nog niet uitgewinkeld

Met de komst van Gordon lijkt Barcelona nog lang niet uitgewinkeld. De club wordt tevens gelinkt aan spits Julián Álvarez (Atlético Madrid) en de bij Manchester City uit zijn contract gelopen aanvallende middenvelder Bernardo Silva. Ook diens teamgenoot Josko Gvardiol, die nog een contract heeft tot 2028, zou op de radar van de Catalanen zijn verschenen.