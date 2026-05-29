Live voetbal

Barcelona presenteert Anthony Gordon, die Spaanse pers direct overdondert

29 mei 2026, 22:11
Anthony Gordon tijdens zijn presentatie bij FC Barcelona
Foto: © Sky Sports - X
2 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

FC Barcelona heeft vrijdagavond de eerste topaanwinst voor het seizoen 2026/27 gepresenteerd. Anthony Gordon (25) komt voor een gigantisch bedrag over van Newcastle United. Bij zijn presentatie wist de Engelsman de verzamelde pers direct te overdonderen, door in het Engels gestelde vragen in vloeiend Spaans te beantwoorden.

De komst van Gordon hing al een aantal dagen in de lucht. De buitenspeler, die deze zomer met zijn land actief is op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico, werd in eerste instantie nog gelinkt aan Bayern München, maar al snel werd duidelijk dat Barcelona er met hem vandoor zou gaan. Diverse media melden dat met de overstap een bedrag van liefst 80 miljoen euro (inclusief bonussen) is gemoeid.

Artikel gaat verder onder video

Gordon tekent bij Barcelona een contract tot medio 2031. "De afgelopen seizoenen heeft hij zijn naam gevestigd als een van de beste, meest getalenteerde en hardst werkende buitenspelers in het Europese voetbal", schrijft de club. "Hoewel hij het grootste gedeelte van zijn carrière op de vleugels heeft gespeeld, heeft hij ook als spits gespeeld, een positie die hij ook bij Barcelona goed zou kunnen invullen."

Bij zijn perspresentatie weet Gordon het Spaanse journaille direct te verbazen, door in vloeiend Spaans antwoord te geven op de vragen die in zijn moedertaal gesteld werden. Gevraagd hoe dat zo komt, antwoordde de Engelsman: "Ik spreek Spaans omdat ik altijd al voor Barça heb willen spelen. Bij Newcastle United hadden we een fysiotherapeut die de taal sprak, met hem heb ik geoefend."

Barcelona nog niet uitgewinkeld

Met de komst van Gordon lijkt Barcelona nog lang niet uitgewinkeld. De club wordt tevens gelinkt aan spits Julián Álvarez (Atlético Madrid) en de bij Manchester City uit zijn contract gelopen aanvallende middenvelder Bernardo Silva. Ook diens teamgenoot Josko Gvardiol, die nog een contract heeft tot 2028, zou op de radar van de Catalanen zijn verschenen.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Michel en Daley Blind met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA, het stadion van Ajax

Slaat Ajax toe? Míchel en Blind degraderen op slotdag uit LaLiga

  • zo 24 mei, 08:43
  • 24 mei 08:43
  • 6
Julian Alvarez van Atletico Madrid met op de achtergrond het logo van FC Barcelona en stadion Camp Nou

'Barcelona dendert door en biedt 100 miljoen euro op Atlético-ster'

  • Gisteren, 18:20
  • Gisteren, 18:20
  • 3
Frenkie de Jong bij Oranje

Frenkie de Jong deelt emotioneel bericht, direct na WK-oproep

  • wo 27 mei, 17:56
  • 27 mei 17:56
  • 2
0 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
160 Reacties
219 Dagen lid
230 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een echte professional, die is serieus met zijn vak bezig. Beter dan die spelers die 3 jaar in Nederland zijn en nog geen woord Nederlands spreken.

Ajeto!
671 Reacties
1.341 Dagen lid
3.851 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Veluwe, niet iedereen heeft een talenknobbel. Ik spreek überhaupt ook maar 1 woord Duits. Maar sommigen maken zich het er wel heel makkelijk vanaf door het gewoon niet te doen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
160 Reacties
219 Dagen lid
230 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een echte professional, die is serieus met zijn vak bezig. Beter dan die spelers die 3 jaar in Nederland zijn en nog geen woord Nederlands spreken.

Ajeto!
671 Reacties
1.341 Dagen lid
3.851 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Veluwe, niet iedereen heeft een talenknobbel. Ik spreek überhaupt ook maar 1 woord Duits. Maar sommigen maken zich het er wel heel makkelijk vanaf door het gewoon niet te doen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Anthony Gordon

Anthony Gordon
Newcastle United
Team: Newcastle
Leeftijd: 25 jaar (24 feb. 2001)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Newcastle
26
6
2024/2025
Newcastle
34
6
2023/2024
Newcastle
35
11
2022/2023
Newcastle
16
1

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
38
59
94
2
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal
38
26
72
4
Atlético
38
18
69
5
Betis
38
11
60

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws