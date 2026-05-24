Girona is na vier seizoenen op het hoogste niveau te hebben gespeeld gedegradeerd uit LaLiga. De club van trainer Míchel en de Nederlandse spelers en Donny van de Beek kwam zaterdagavond, tijdens de laatste speelronde, niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen concurrent Elche, waarmee de degradatie een feit is. Ajax zal de ontwikkelingen in Spanje ongetwijfeld op de voet gevolgd hebben, en kan mogelijk profiteren.

Om degradatie te ontlopen had Girona de afsluitende wedstrijd van het seizoen moeten winnen van Elche, dat maar twee punten meer had. In eigen stadion kwam Girona, waar Blind niet bij de selectie zat en Van de Beek 90 minuten op de bank bleef, vlak voor rust echter op een 0-1 achterstand door een treffer van Álvaro Rodriguez. Vlak na rust zette Arnau Martínez de gelijkmaker op het bord, maar verder dan 1-1 kwam Girona niet. Daardoor eindigt de club met 41 punten op de negentiende plaats en is de degradatie een feit.

Daarmee komt na vier seizoenen een einde aan het avontuur van Girona op het hoogste niveau. Míchel leidde de club in 2022 naar promotie en wist daarna in eerste instantie prima resultaten te overleggen, met als absoluut hoogtepunt het seizoen 2023/24. Daarin streed Girona lange tijd mee om de landstitel. Hoewel dat uiteindelijk niet lukte, eindigde de club wel op de derde plaats en plaatste men zich zo voor het eerst in de clubhistorie voor de Champions League. Daarin stelde Girona het jaar daarop echter flink teleur, terwijl in de competitie een schamele zestiende plaats op de eindrangschikking werd behaald.

De degradatie zet ongetwijfeld een grote uittocht in gang bij Girona. Van Blind was al duidelijk dat hij zou gaan vertrekken; de 36-jarige verdediger beschikt over een aflopend contract en wordt al tijden in verband gebracht met een derde dienstverband bij 'zijn' Ajax. Ook trainer Míchel lijkt niet te gaan blijven. De 50-jarige oefenmeester wordt eveneens al maanden genoemd in de Johan Cruijff ArenA, waar technisch directeur Jordi Cruijff komende zomer een nieuwe hoofdtrainer lijkt te gaan aanstellen. Wordt ongetwijfeld vervolgd!