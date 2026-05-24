Slaat Ajax toe? Míchel en Blind degraderen op slotdag uit LaLiga

24 mei 2026, 08:43
Michel en Daley Blind met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA, het stadion van Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Girona is na vier seizoenen op het hoogste niveau te hebben gespeeld gedegradeerd uit LaLiga. De club van trainer Míchel en de Nederlandse spelers Daley Blind en Donny van de Beek kwam zaterdagavond, tijdens de laatste speelronde, niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen concurrent Elche, waarmee de degradatie een feit is. Ajax zal de ontwikkelingen in Spanje ongetwijfeld op de voet gevolgd hebben, en kan mogelijk profiteren.

Om degradatie te ontlopen had Girona de afsluitende wedstrijd van het seizoen moeten winnen van Elche, dat maar twee punten meer had. In eigen stadion kwam Girona, waar Blind niet bij de selectie zat en Van de Beek 90 minuten op de bank bleef, vlak voor rust echter op een 0-1 achterstand door een treffer van Álvaro Rodriguez. Vlak na rust zette Arnau Martínez de gelijkmaker op het bord, maar verder dan 1-1 kwam Girona niet. Daardoor eindigt de club met 41 punten op de negentiende plaats en is de degradatie een feit.

Daarmee komt na vier seizoenen een einde aan het avontuur van Girona op het hoogste niveau. Míchel leidde de club in 2022 naar promotie en wist daarna in eerste instantie prima resultaten te overleggen, met als absoluut hoogtepunt het seizoen 2023/24. Daarin streed Girona lange tijd mee om de landstitel. Hoewel dat uiteindelijk niet lukte, eindigde de club wel op de derde plaats en plaatste men zich zo voor het eerst in de clubhistorie voor de Champions League. Daarin stelde Girona het jaar daarop echter flink teleur, terwijl in de competitie een schamele zestiende plaats op de eindrangschikking werd behaald.

De degradatie zet ongetwijfeld een grote uittocht in gang bij Girona. Van Blind was al duidelijk dat hij zou gaan vertrekken; de 36-jarige verdediger beschikt over een aflopend contract en wordt al tijden in verband gebracht met een derde dienstverband bij 'zijn' Ajax. Ook trainer Míchel lijkt niet te gaan blijven. De 50-jarige oefenmeester wordt eveneens al maanden genoemd in de Johan Cruijff ArenA, waar technisch directeur Jordi Cruijff komende zomer een nieuwe hoofdtrainer lijkt te gaan aanstellen. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

dilima1966
3.580 Reacties
1.077 Dagen lid
17.257 Likes
dilima1966
Ajax moet ophouden met het aanmodderen van trainers en spelers zet er nu een echte trainer neer waar de spelers wat aan hebben en tegen op kijken

infielder
325 Reacties
1.150 Dagen lid
1.347 Likes
infielder
Zo zakt Ajax steeds verder weg dan koop je een trainer die een mooi seizoen heeft gehad bij Girona I don tget it

CG
3.486 Reacties
1.034 Dagen lid
13.947 Likes
CG
Ik sluit alsnog niet uit dat Ajax een goede slag geslagen heeft. Kan denkelijk zomaar een goede zet zijn!!

Kramer
Erkende gebruiker!
2.915 Reacties
1.335 Dagen lid
19.776 Likes
Kramer
Bijzondere competitie eigenlijk. Minst verloren wedstrijden van het rechterrijtje, minder verloren dan zelfs de nummer 7. Maar door je vele gelijke spelen degradeer je. Het was nou niet echt ‘slecht’ maar ze hadden toch niet de killers die ze nodig hadden voorin en dat is het nadeel van een City group club.

0laf
1.231 Reacties
1.335 Dagen lid
5.749 Likes
0laf
Goede kwaliteitsinjectie. Een gedegradeerde trainer en een wisselspeler die door dezelfde trainer niet wordt opgesteld als het er op aankomt. Jordi sla die scouts maar over. Jij weet het allemaal veel beter!

Erkende gebruiker!
Girona - Elche

Girona
1 - 1
Elche
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2025/2026

Daley Blind

Daley Blind
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 36 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
31
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

