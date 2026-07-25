FC Barcelona is in rouw gedompeld na een dodelijk ongeval op de bouwplaats van het Spotify Camp Nou. Vrijdagmiddag kwam een 54-jarige bouwvakker om het leven tijdens de grootschalige renovatiewerkzaamheden aan het stadion van de Catalaanse grootmacht.

Het noodlottige incident vond vrijdag rond 15.30 uur plaats. Volgens de eerste rapporten van de Catalaanse politie was de man samen met een collega bezig met schilderwerkzaamheden op een hoogwerker toen hij een fatale klap kreeg. Hulpdiensten, waaronder het Medisch Noodsysteem, waren snel ter plaatse bij het stadion, maar konden het leven van de arbeider niet meer redden. Het is het eerste dodelijke ongeval sinds de start van de verbouwing in juni 2023.

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In een officiële verklaring via sociale media heeft de Spaanse landskampioen zaterdag uitgebreid stilgestaan bij het verlies. "FC Barcelona betreurt ten zeerste het overlijden van de werknemer die gisteren het leven liet bij het arbeidsongeval tijdens de verbouwingswerkzaamheden aan het Spotify Camp Nou", luidt het bericht.

"De club wilt haar oprechte deelneming betuigen en al haar warmte en steun overbrengen aan zijn familie, vrienden en collega's", vervolgt de verklaring. Laporta zal het voortouw nemen in de afhandeling richting de familie: "De president van FC Barcelona, Joan Laporta, wil persoonlijk zijn condoleances overbrengen aan de familie en stelt zich namens de hele entiteit tot hun beschikking".

Onderzoek naar toedracht ongeval

Als teken van respect en rouw zijn alle bouwwerkzaamheden op het terrein zaterdag volledig stilgelegd. Ondertussen is er een uitgebreid onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeval. De Mossos d'Esquadra hebben, conform de standaardprotocollen bij dodelijke arbeidsongevallen, de dienstdoende onderzoeksrechter en de arbeidsinspectie ingeschakeld. Normaal gesproken zien het onafhankelijke certificeringsbedrijf DEKRA en technici van de gemeente Barcelona streng toe op de naleving van alle veiligheidsnormen op de bouwplaats.