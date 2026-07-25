Newcastle-fans én Britse pers vellen razendsnel oordeel over Sean Steur

begon zondag aan de aftrap voor Newcastle United in de oefenwedstrijd tegen Gateshead FC (1-1). Nog voordat de wedstrijd afgelopen was, werd het jeugdproduct van Ajax overladen met complimenten, zowel van de supporters als van de Britse pers.

Steur maakte begin deze maand verrassend de overstap van Ajax naar Newcastle United. De Engelsen betaalden een bedrag van zo’n 27 miljoen euro voor de achttienjarige middenvelder, die een contract tot medio 2031 tekende in Noord-Engeland. In tegenstelling tot veel jonge aanwinsten van Newcastle United in het recente verleden krijgt Steur de kans om zich in de voorbereiding te laten zien aan Eddie Howe.

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Zaterdag kreeg de jongeling de kans in de oefenwedstrijd tegen Gateshead. Steur begon aan de aftrap en stond de hele wedstrijd op het veld. Al vroeg in het duel kon de middenvelder op complimenten van de Britse pers rekenen. “Steur ziet er technisch heel goed uit en hij is tot dusver de leider op het middenveld”, zo stelt Newcastle-watcher Lee Ryder van The Chronicle. Ook The Telegraph is onder de indruk. “Steur ziet eruit als een talent… Een aantal heel goede balcontacten van de jonge Nederlander. Hij zoekt altijd de oplossing naar voren en is een groot lichtpunt.”

De supporters van Newcastle zijn ook blij met wat Steur laat zien. “Steur oogt zo kalm. Ik ben enthousiast over wat hij laat zien”, schrijft een supporter. “Steur steekt met kop en schouders boven de anderen op het veld uit”, voegt een ander eraan toe. Verschillende andere fans maken de vergelijking met Bruno Guimarães, de aanvoerder van Newcastle.