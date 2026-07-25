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Newcastle-fans én Britse pers vellen razendsnel oordeel over Sean Steur

25 juli 2026, 15:34
Sean Steur
Foto: © Imago/realtimes
5 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Sean Steur begon zondag aan de aftrap voor Newcastle United in de oefenwedstrijd tegen Gateshead FC (1-1). Nog voordat de wedstrijd afgelopen was, werd het jeugdproduct van Ajax overladen met complimenten, zowel van de supporters als van de Britse pers.

Steur maakte begin deze maand verrassend de overstap van Ajax naar Newcastle United. De Engelsen betaalden een bedrag van zo’n 27 miljoen euro voor de achttienjarige middenvelder, die een contract tot medio 2031 tekende in Noord-Engeland. In tegenstelling tot veel jonge aanwinsten van Newcastle United in het recente verleden krijgt Steur de kans om zich in de voorbereiding te laten zien aan Eddie Howe.

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Zaterdag kreeg de jongeling de kans in de oefenwedstrijd tegen Gateshead. Steur begon aan de aftrap en stond de hele wedstrijd op het veld. Al vroeg in het duel kon de middenvelder op complimenten van de Britse pers rekenen. “Steur ziet er technisch heel goed uit en hij is tot dusver de leider op het middenveld”, zo stelt Newcastle-watcher Lee Ryder van The Chronicle. Ook The Telegraph is onder de indruk. “Steur ziet eruit als een talent… Een aantal heel goede balcontacten van de jonge Nederlander. Hij zoekt altijd de oplossing naar voren en is een groot lichtpunt.”

De supporters van Newcastle zijn ook blij met wat Steur laat zien. “Steur oogt zo kalm. Ik ben enthousiast over wat hij laat zien”, schrijft een supporter. “Steur steekt met kop en schouders boven de anderen op het veld uit”, voegt een ander eraan toe. Verschillende andere fans maken de vergelijking met Bruno Guimarães, de aanvoerder van Newcastle.

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Kicker
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Kicker
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Heb het eerder gezegd. Met zijn techniek kan die makkelijk mee in de PL. Hij moet alleen nog fysiek sterker worden.

dilima1966
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dilima1966
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@Kicker het is geen top club Gateshead FC 12000 toeschouwers kunnen er in afwachten wat hij tegen een grote ploeg kan en niet tegen Gateshead FC 5 niveau van Engeland

Kicker
583 Reacties
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Kicker
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Komt goed

Veluwe
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In de Engelse pers is de lijn tussen koopje en miskoop erg dun. Volgende week kan het zo weer anders zijn. (maar ik vind het wel een goede speler)

Kramer
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Gateshead.. welk niveau is dat? SV Almere?

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
583 Reacties
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Kicker
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Heb het eerder gezegd. Met zijn techniek kan die makkelijk mee in de PL. Hij moet alleen nog fysiek sterker worden.

dilima1966
3.832 Reacties
1.139 Dagen lid
18.178 Likes
dilima1966
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@Kicker het is geen top club Gateshead FC 12000 toeschouwers kunnen er in afwachten wat hij tegen een grote ploeg kan en niet tegen Gateshead FC 5 niveau van Engeland

Kicker
583 Reacties
742 Dagen lid
1.460 Likes
Kicker
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Komt goed

Veluwe
212 Reacties
276 Dagen lid
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Veluwe
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In de Engelse pers is de lijn tussen koopje en miskoop erg dun. Volgende week kan het zo weer anders zijn. (maar ik vind het wel een goede speler)

Kramer
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3.090 Reacties
1.398 Dagen lid
20.314 Likes
Kramer
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Gateshead.. welk niveau is dat? SV Almere?

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Sean Steur

Sean Steur
Newcastle United
Team: Newcastle
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
21
1
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

Meer info

Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
15
Man City
0
0
0
16
Man Utd
0
0
0
17
Newcastle
0
0
0
18
Forest
0
0
0
19
Sunderland
0
0
0

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