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Jorthy Mokio baalt: 'Ik weet niet precies wat er bij Sean speelde. Dat is privé'

22 juli 2026, 14:03
Jorthy Mokio
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Jorthy Mokio had Sean Steur ook dit seizoen graag naast zich op het middenveld van Ajax gezien. De achttienjarige Belgisch-Congolese middenvelder werd verrast door het vertrek van zijn ploeggenoot naar Newcastle United, maar richt zich inmiddels volledig op zijn eigen toekomst in Amsterdam. Met een nieuw contract tot medio 2031 op zak legt Mokio de lat direct hoog: Ajax moet kampioen worden.

Mokio verrast door vertrek Sean Steur

Steur behoorde niet alleen tot de concurrenten van Mokio op het Amsterdamse middenveld. Buiten het veld hadden de twee talenten eveneens een goede band. Dat de middenvelder zijn loopbaan bij Newcastle United voortzet, kwam voor Mokio dan ook onverwacht.

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“Natuurlijk had ik liever gehad dat hij was gebleven. Maar uiteindelijk kiest iedereen zijn eigen weg”, zegt Mokio in een interview met De Telegraaf.

Door de transfer van Steur is de concurrentiestrijd op het middenveld wel iets minder geworden. "Dat klopt, maar alsnog had ik hem er graag bij gehouden. Hij was absoluut een van de jongens met wie ik het meeste optrok. Ik weet ook niet precies wat er bij Sean speelde. Dat is privé. Ik wens hem vooral het allerbeste.”

Nieuw contract en torenhoge ambitie bij Ajax

Over zijn eigen toekomst bestaat aanzienlijk minder onzekerheid. Mokio zette onlangs zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis die hem tot de zomer van 2031 aan Ajax bindt. Jordi Cruijff speelde volgens de middenvelder een belangrijke rol in zijn besluit om langer in Amsterdam te blijven.

“Hij heeft me in heel veel gesprekken het vertrouwen gegeven dat ik me hier verder kan ontwikkelen en veel wedstrijden kan spelen. Hij heeft me duidelijk gemaakt wat hij van me verwacht en graag wil zien. Dan denkt hij dat ik de top kan bereiken.”

Dat vertrouwen wil Mokio dit seizoen terugbetalen. Ajax moet zich via kwalificatiewedstrijden zien te plaatsen voor de Conference League, maar de middenvelder kijkt tegelijkertijd al verder vooruit. In zijn ogen moet de club zo snel mogelijk terugkeren op het hoogste Europese podium.

“Onze doelstelling is sowieso Ajax terugbrengen naar waar het hoort: in de Champions League. En dus moeten we dit seizoen kampioen worden.” Een tweede plek volstaat niet meer om rechtstreeks de Champions League in te gaan, na de daling van Nederland op de UEFA-coëfficiëntenranglijst.

Heeft Sean Steur er goed aan gedaan om Ajax te verlaten?

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Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
28
3
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

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Eredivisie
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0
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AZ
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0
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Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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