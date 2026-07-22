Ajax treft gevaarlijke ploeg, maar één pijnpunt springt eruit bij FK Vojvodina

Ajax begint donderdag tegen FK Vojvodina aan een nieuw Europees avontuur. In de tweede voorronde van de Conference League gaat de ploeg van trainer Míchel op bezoek in Servië. De tegenstander verkeert in een opvallende spagaat: in eigen land wordt na een sterke competitiestart openlijk over prijzen gesproken, terwijl een pijnlijke Europese afstraffing duidelijk maakte dat de ploeg nog lang niet is uitgegroeid tot een stabiele internationale kracht. Wat kan Ajax verwachten?

Vojvodina opende de nieuwe jaargang in de Servische SuperLiga zondag met een overtuigende 4-0 zege op OFK Beograd. Na één speelronde bezet de club daardoor de tweede plaats. Die vliegende start volgde echter kort na een forse teleurstelling tegen Ferencváros. Over twee wedstrijden verloren de Serviërs met 1-5, waardoor hun avontuur in de Europa League direct eindigde en Ajax nu wacht in de tweede voorronde van de Conference League.

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Het contrast kan nauwelijks groter zijn. In Servië bouwt Vojvodina voort op een uitstekend seizoen, waarin de ploeg als tweede eindigde en de bekerfinale bereikte. Daarin ging het na strafschoppen mis tegen Rode Ster. Op Europees niveau bleek de stap omhoog voorlopig echter te groot. Trainer Miroslav Tanjga sprak na de nederlaag in Boedapest over een dure les in Europees 'volwassen worden'. In Servië leeft het gevoel dat het zelfvertrouwen van Vojvodina een deuk heeft opgelopen.

Vojvodina mikt hoger, maar is nog in opbouw

De verwachtingen in Novi Sad zijn deze zomer aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. Clubpresident Dragoljub Zbiljić sprak voor de start van de competitie openlijk over 'de hoogste doelen', ofwel het eerste kampioenschap ooit in Servië én presteren op Europees niveau. Vojvodina heeft een rijke historie en leidde spelers als Sergej Milinkovic-Savic op. Maar het laatste kampioenschap dateert van 1989, toen de competitie nog van Joegoslavië was.

Die ambitie is zichtbaar op de transfermarkt. Met spits Nardin Mulahusejnovic, Stefan Mitrovic, Ifet Dakovac, Hamza Redzic en de teruggekeerde Dejan Zukic werd de kern stevig verbouwd. Kort voor de ontmoeting met Ajax kwam daar ook de twintigjarige flankspeler Srdan Basic bij. De transferzomer wordt in Servië gezien als ongewoon ambitieus.

Tegelijkertijd leverde Vojvodina ook de nodige ervaring en productie in. Slobodan Medojevic, Vando Félix, Uros Nikolic en John Mary vertrokken, terwijl Vukan Savicevic afscheid nam en zijn loopbaan elders voortzet. De selectie lijkt daardoor op papier sterker en frisser, maar moet in de praktijk nog wel nieuwe automatismen ontwikkelen.

Op de bank koos de club juist voor continuïteit. Tanjga werd in maart 2025 aangesteld en verdiende na de sterke slotfase van het afgelopen seizoen een nieuw contract voor twee jaar. De trainer kreeg daarmee het vertrouwen om met een vernieuwde spelersgroep verder te bouwen.

© Imago. Djordje Crnomarkovic, verdediger van FK Vojvodina

Tactisch hoeft Ajax geen grote verrassingen te verwachten. Vojvodina speelde vorig seizoen al geregeld in een 4-2-3-1-formatie en hield ook tegen Ferencváros en OFK Beograd vast aan die structuur. De invulling is wel veranderd. Njegos Petrovic, Dakovac en Zukic moeten voor creativiteit en controle op het middenveld zorgen, terwijl voorin vooral wordt gekeken naar de samenwerking tussen Lazar Ranđelovic en Mulahusejnovic.

Hier liggen de kansen en gevaren voor Ajax

De Serviërs beschikken met Dragan Rosic over een ervaren doelman. Achterin kan Tanjga kiezen uit onder anderen Djordje Crnomarkovic, Lucas Barros, Kornél Szucs, Redzic en Mihai Butean. Naast Petrovic, Zukic en Dakovac zijn voorin ook Aleksa Vukanovic, Ranđelovic en Mulahusejnovic belangrijke opties.

Het grootste gevaar komt momenteel vanaf de rechterkant. Ranđelovic was vorig seizoen met dertien assists de beste aangever van de Servische competitie. Tegen OFK Beograd onderstreepte hij direct opnieuw zijn waarde door eenmaal te scoren en twee doelpunten voor te bereiden. Vervolgens werd hij uitgeroepen tot beste speler van de eerste speelronde.

Ajax zal daarom vooral moeten waken voor balverlies wanneer veel spelers vóór de bal staan. Ranđelovic beschikt over de snelheid en creativiteit om vanuit de omschakeling onmiddellijk gevaar te stichten. Vojvodina kan aanvankelijk compact blijven, om vervolgens via vroege voorzetten, tweede ballen en loopacties over de rechterflank toe te slaan.

Ook Mulahusejnovic begint met vertrouwen aan het tweeluik. De van FC Noah overgekomen spits maakte twee doelpunten tijdens de 4-0 zege op OFK en werd naar Novi Sad gehaald om het rendement in de voorhoede te verhogen. “Deze overwinning betekent veel voor ons vertrouwen. We weten wat voor tegenstander Ajax is, maar ik geloof in dit team. We zullen tot de laatste minuut vechten voor een goed resultaat”, zei hij na zijn sterke competitiestart.

Daartegenover staat een defensie die nog lang niet dezelfde indruk maakt als de middenlinie en aanval. Vojvodina speelt nu met een geïmproviseerde achterhoede en heeft behoefte aan een ervaren centrumverdediger.

© Imago. Nardin Mulahusejnovic, aanvaller van FK Vojvodina

Juist daar liggen de mogelijkheden voor Ajax. Wanneer de Amsterdammers het baltempo opvoeren en Vojvodina dwingen om grote ruimtes te verdedigen, kan de organisatie uit elkaar worden gespeeld. Onder Europese druk oogde de ploeg tegen Ferencváros nerveus en kwetsbaar.

De basisploeg van Vojvodina had dan ook aanzienlijk minder Europese minuten in de benen dan Ferencváros. De inmiddels bij Ferencváros vertrokken spits Aleksandar Pesic stelde na afloop dat Vojvodina mogelijk over 'betere individuen' beschikte, maar dat Europese ervaring en continuïteit vaak doorslaggevend zijn.

Ook Tanjga zelf houdt de verwachtingen bewust onder controle. Na de ruime zege op OFK waarschuwde hij zijn achterban om 'niet te gaan vliegen'. “Ajax staat qua budget en kwaliteit ver boven Vojvodina. Het is niet realistisch om te doen alsof wij Ajax er zomaar uit kunnen gooien. We moeten deze wedstrijden gebruiken om te leren, alles geven en kijken wat er mogelijk is”, aldus de trainer.

Binnen de selectie leeft desondanks voldoende ambitie. Lazar Nikolic maakte eerder duidelijk dat deelname aan de hoofdfase van de Conference League het minimale Europese doel is wanneer de Europa League niet haalbaar blijkt. Mitrović sprak eveneens over het winnen van prijzen en het bereiken van een Europese hoofdfase. Teruggekeerd publiekslieveling Zukic ging nog een stap verder. “Voor deze groep is de hemel de limiet”, verklaarde hij.

Ajax treft donderdag dan ook geen ploeg die zich bij voorbaat gewonnen geeft. Vojvodina beschikt over creativiteit, snelheid en aanvallers in vorm, maar is als geheel nog niet af. De binnenlandse ambities zijn groot, terwijl de Europese volwassenheid nog moet groeien