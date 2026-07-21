Fans herkennen Vinícius Júnior nauwelijks na opvallende cosmetische ingreep

heeft na zijn terugkeer in Brazilië naar verluidt een cosmetische ingreep aan zijn gezicht ondergaan. Sommige supporters herkennen de 26-jarige nauwelijks en vergelijken zijn nieuwe uiterlijk massaal met dat van voormalig Chelsea-middenvelder Ramires.

De Braziliaan keerde terug naar zijn vaderland na een teleurstellend verlopen WK in Noord-Amerika. Brazilië werd al in de achtste finales uitgeschakeld door Noorwegen, de vroegste aftocht van de vijfvoudig wereldkampioen sinds 1990. Aan Vinícius lag dat niet: met vier doelpunten en één assist in vijf wedstrijden eindigde hij als topscorer van de Seleção.

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Na het toernooi vertrok de tweevoudig Champions League-winnaar voor een vakantie naar Spanje en Italië. Voor de start van de voorbereiding bij Real Madrid bracht hij ook nog enige tijd in Brazilië door.

Vinícius Júnior ondergaat ingreep aan zijn kin

Volgens de Braziliaanse journalist Leo Dias meldde Vinícius zich maandag bij een kliniek in Goiânia voor een cosmetische gezichtsbehandeling. De ingreep zou zijn uitgevoerd door de gerenommeerde dermatoloog Alessandro Alarcão, die speciaal vanuit Miami naar Brazilië vloog om de aanvaller te behandelen.

🚨 Vini Jr at the clinic after his chin harmonization surgery. pic.twitter.com/WOq8OC0fgs — Madrid Zone (@theMadridZone) July 20, 2026

Vinícius zou meer definitie aan zijn kin hebben willen geven. Kort na de behandeling verschenen beelden waarop het resultaat zichtbaar was. Die foto’s verspreidden zich razendsnel, waarna fans vooral één opvallende gelijkenis dachten te zien: Vinícius zou na de ingreep sterk op Ramires lijken.

Een Instagram-account dat zich toelegt op memes plaatste foto’s van beide Brazilianen naast elkaar en grapte dat Vinícius zich bij Palmeiras, de voormalige club van Ramires, had aangesloten. De oud-middenvelder kon de vergelijking zelf wel waarderen. “Jullie maken er wel heel veel grappen over, haha”, reageerde hij met een lachende emoji.

Ook op X stroomden de reacties binnen. “Vini, we weten dat je van rugnummer zeven houdt, maar je hoefde niet meteen in Ramires te veranderen”, schreef een supporter. Een ander zag nauwelijks nog verschil: “Hij lijkt inmiddels meer op Ramires dan op Vinícius.” Een derde hield het nog bondiger: “Vini Jr is veranderd in Ramires.”

Fans trokken daarnaast de vergelijking met de populaire Braziliaanse zanger Mumuzinho. Ook hij besloot mee te gaan in de grappen. “Hallo allemaal! Ik wil weten wat jullie ervan vinden”, zei hij in een video op Instagram. “Ik was onlangs in Goiânia, waar ik heel goed ben ontvangen. Ik ben erg blij met het resultaat en zie dat alle media erover praten. Nu ga ik ervan genieten, want iedereen heeft het erover.”

qual dos dois é o vini jr e qual é o mumuzinho? https://t.co/MOuL4G5nYu pic.twitter.com/yGofmfTVX5 — o rafael 🐓 🇧🇷 (@orafaelgalo) July 21, 2026

Toekomst bij Real Madrid blijft onderwerp van gesprek

Vinícius keert binnenkort terug naar Madrid, waar hij nog één jaar onder contract staat. Rond zijn toekomst wordt volop gespeculeerd. Real Madrid zou hem deze zomer mogelijk kunnen verkopen om te voorkomen dat hij later transfervrij vertrekt, maar clubpresident Florentino Pérez sprak die berichten vorige maand nadrukkelijk tegen.

“Vini is een van de beste spelers ter wereld en hij is ontzettend gelukkig bij Real Madrid”, stelde Pérez. “Hij was beslissend bij het winnen van onze laatste twee Champions Leagues en heeft nog één jaar contract.”

Volgens de voorzitter bestaat er geen twijfel over de intenties van beide partijen. “Er is nog tijd genoeg, maar ik kan je vertellen dat Vinícius bij Real Madrid wil blijven. En ik wil dat hij blijft.”