Onrust bij Bayern München: Olise droomt van Real Madrid

heeft volgens BILD bij zijn ploeggenoten van de Franse nationale ploeg aangegeven dat hij Bayern München wil verruilen voor Real Madrid. Deze vertrekwens zorgt momenteel voor flinke onrust in de kleedkamer van de Duitse recordkampioen, waar medespelers om opheldering vragen. De clubleiding in München is echter stellig en wil de vleugelaanvaller absoluut niet verkopen.

Binnen de selectie van Bayern München rommelt het flink door de aanhoudende geruchten rondom de Fransman. De spelersgroep eist duidelijke antwoorden, aangezien het gezamenlijke project helder is: het winnen van de Champions League in 2027. Hoewel de directie volhoudt dat er geen bepalende krachten van de hand worden gedaan, dreigen er interne conflicten te ontstaan.

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De concrete interesse vanuit Spanje sluimert al enige tijd. Tijdens het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten zou de sterspeler uitgebreid informatie hebben ingewonnen bij zijn landgenoten Kylian Mbappé en Aurélien Tchouaméni over een mogelijke overstap. Volgens de Franse berichtgeving is de rechtbuiten geobsedeerd door een transfer naar de Spaanse hoofdstad. Real Madrid zou bereid zijn om een recordbedrag op tafel te leggen dat kan oplopen tot 223 miljoen euro om de aanvaller los te weken. Een officieel statement vanuit Madrid ontkende eerder dit jaar nog elk contact, maar dit wordt gezien als een tactische manoeuvre om de relatie met Bayern München goed te houden.

Om een vertrek van de sterspeler te voorkomen, bereidt de top van Bayern München momenteel een historisch contractvoorstel voor. Olise ligt nog vast tot medio 2029 en beschikt niet over een ontsnappingsclausule. De club wil deze verbintenis openbreken en verlengen tot 2031. Met dit nieuwe akkoord zou het huidige jaarsalaris van circa 13,5 miljoen euro bruto nagenoeg verdubbelen. Een aanbieding van meer dan 25 miljoen euro per jaar moet de linkspoot op gelijke hoogte brengen met grootverdiener Harry Kane.

Ondanks de wens om de overstap te maken, is de verwachting dat de international een transfer niet hardhandig zal forceren. De smaakmaker staat niet te boek als een onruststoker en voelt zich over het algemeen gelukkig bij Bayern. De directie heeft inmiddels een duidelijke boodschap afgegeven aan de Spaanse concurrentie. Ze lieten onlangs optekenen dat de leiding in Madrid zich een bod kan besparen: "Michael is simpelweg niet te koop".