Nacho Ferri is niet bang voor hoge verwachtingen: 'Ik weet dat ik dat ook kan'

heeft bij zijn eerste kennismaking met het Feyenoord-publiek direct laten blijken dat hij niet terugdeinst voor de hoge verwachtingen. De Spaanse spits maakte zaterdag tijdens het Feyenoord Festival een spectaculaire entree per helikopter in een nagenoeg volle Kuip en weet welke verantwoordelijkheid zijn komst met zich meebrengt. De aanvaller wil in de voetsporen treden van eerdere grote doelpuntenmakers en is ervan overtuigd dat hij een succesverhaal kan schrijven bij zijn nieuwe werkgever.

De nieuwe aanvalsleider van Feyenoord landde zaterdagmiddag met rugnummer 19 op de middenstip, waarna hij voor tienduizenden supporters werd gepresenteerd. "Het was voor het eerst dat ik in een helikopter zat. Echt heel mooi. Het uitzicht over de stad, dan in het stadion aankomen en het voor het eerst vol zien zitten. Daar heb ik geen woorden voor", vertelde Ferri na afloop tegen het Algemeen Dagblad. "Er is geen betere entree dan dit". Het indrukwekkende ontvangst betekent echter ook dat de druk meteen voelbaar is. Feyenoord nam de speler deze zomer over van KVC Westerlo. Hij wordt gezien als de opvolger van Ayase Ueda, wiens toekomst onzeker is.

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De Spanjaard, die vorig seizoen elf keer scoorde in de Belgische competitie, lijkt niet onder de indruk van het prijskaartje en de verantwoordelijkheid. Sterker nog: hij ziet de rijke historie van Feyenoord-spitsen juist als een stimulans. "Ik voel daardoor geen druk. Het is eerder een motivatie voor mij. Ik weet dat ik dat ook kan", stelt Ferri over de prestaties van zijn voorgangers. Vanwege zijn lengte van 1,92 meter wordt de naam van Graziano Pellè al voorzichtig genoemd. "Ik ken Pellè, maar hij had toch een andere stijl. Misschien een beetje hetzelfde. Hij was ook goed met zijn hoofd, maar had ook echt een goede techniek", analyseert de kersverse aankoop. "Ik speel fysieker, breng intensiteit en de wil om te winnen. Ik duik op in de vrije ruimtes, maar ben ook goed in het zestienmetergebied."

Ferri beseft dat hij onder leiding van trainer Giovanni van Bronckhorst de concurrentiestrijd moet aangaan om een vaste basisplaats te veroveren. Met Ueda heeft Feyenoord momenteel nog altijd de topscorer van de Eredivisie in de gelederen, al sluit de clubleiding een transfer van de Japanner naar het buitenland niet uit. De nieuwe aanwinst wil zich echter niet laten afleiden door eventuele inkomende of uitgaande transfers. "Het is altijd mooi om goede spelers te hebben. Competitie is alleen maar goed om mezelf te bewijzen", aldus de aanwinst. "Ik ga mijn best doen om de nummer één spits te worden.

Hoewel hij in zijn eerste oefenduels tegen Club Brugge en Sporting Charleroi nog niet het net wist te vinden, heeft hij tijdens het Feyenoord Festival wel al een uitstekende eerste indruk achtergelaten bij de achterban door uitgebreid de tijd te nemen voor foto's en handtekeningen. Zijn ultieme doel voor de komende jaren is dan ook glashelder. "Het doel is om hier prijzen te winnen. Alles wat mogelijk is. De beker, het kampioenschap en goed presteren in de Champions League."