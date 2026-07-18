Noa Vahle heeft verontrustend nieuws voor de supporters van Ajax. Ondanks eerdere berichten dat zijn komst al in kannen in kruiken zou zijn, is doelman nog altijd niet gepresenteerd in Amsterdam. In De Oranjezomer waarschuwt Vahle dat de deal met FC Barcelona 'nog kan klappen'.

Ajax' technisch directeur Jordi Cruijff presenteerde deze zomer tot dusverre twee directe versterkingen. De Braziliaanse linksback Caio Henrique (28) kwam voor een fors bedrag - naar verluidt maximaal 14 miljoen euro - over van AS Monaco, maar voor de nieuwe spits tastten de Amsterdammers nóg dieper in de buidel. Vrijdagavond werd namelijk Marcus Leonardo gepresenteerd, de 23-jarige landgenoot van Henrique wordt voor 'net onder de 20 miljoen' overgenomen van het Saudische Al-Hilal.

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Behalve een linksback en een spits staat ook een nieuwe, ervaren keeper hoog op het verlanglijstje van Cruijff. Al tijden wordt Ajax in verband gebracht met Ter Stegen (34), de Barcelona-keeper die vorig seizoen verhuurd werd aan Girona en bij die club speelde onder de huidige Ajax-trainer, Míchel. Het is de bedoeling dat de doelman voor een seizoen gehuurd wordt, waarbij Barcelona het leeuwendeel van zijn (astronomische) salaris voor zijn rekening neemt. Eerder deze week meldden verschillende media - waaronder Marca en Fabrizio Romano - dat de deal helemaal rond was, maar Ter Stegen is nog altijd niet in Amsterdam gesignaleerd.

In De Oranjezomer legt Vahle uit hoe het zit met Ter Stegen. "Hij is eruit met Ajax, Ajax is eruit met Barcelona, maar hij is er nog niét uit met Barcelona", weet de verslaggever van Ziggo Sport en Vandaag Inside. "Als dat wordt geregeld, dan komt hij naar Amsterdam. Gebeurt dat niet, dan kan die deal nog gaan klappen. Dus dat is nog heel even afwachten."

Barcelona en Ter Stegen zouden nog in conclaaf zijn over een 'belastingkwestie', maar vrijdagmiddag zou hij de knoop hebben doorgehakt en definitief voor Ajax hebben gekozen. Daarom wordt de doelman op korte termijn alsnog in Amsterdam verwacht, maar dat hebben we natuurlijk eerder gehoord. Mocht het donkerste scenario dat Vahle schetst uitkomen, dan zal Ajax opnieuw de markt af moeten struinen op zoek naar een ervaren sluitpost. Eén eerder genoemde keeper kan alvast worden doorgestreept: de Zwitser Yann Sommer, die deze zomer transfervrij op te pikken was na zijn vertrek bij Internazionale, heeft inmiddels getekend bij de kampioen van België, Club Brugge.

VIDEO | Noa Vahle zet twijfels bij mogelijke Ajax-transfer: 'Dan kan die deal nog klappen'