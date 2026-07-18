Live voetbal

Van Shakira tot BTS: deze wereldsterren treden op bij omstreden halftimeshow WK-finale

18 juli 2026, 08:25
Shakira en Burna Boy tijdens de openingsceremonie van het WK 2026
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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De WK-finale tussen Spanje en Argentinië moet komende zondag niet alleen tijdens de wedstrijd een spektakel opleveren. De eindstrijd in New Jersey wordt halverwege opvallend lang onderbroken voor een halftimeshow, geheel in Amerikaanse stijl. In een tijdsbestek van 11 minuten wordt de kijker 'getrakteerd' op optredens van wereldsterren als Shakira, Madonna en BTS.

De gemiddelde voetballiefhebber zit er vermoedelijk totaal niet op te wachten, maar net als bij evenementen als de Super Bowl krijgt de WK-finale een halftimeshow zoals de Amerikanen dat nou eenmaal zo graag zien. Daarvoor moet de rust - normaal gesproken maximaal een kwartier - flink worden opgerekt, aangezien alleen het op- en afbouwen van het podium al een minuut of 7 in beslag zal nemen. Naar schatting zullen de spelers van Spanje en Argentinië in totaal zo'n 25 minuten geduld moeten hebben voordat zij aan de tweede helft van de eindstrijd kunnen beginnen.

Deze grote namen treden op tijdens de halftimeshow

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Maar welke artiesten krijgen het publiek in het MetLife Stadium en de miiljoenen televisiekijkers wereldwijd dan precies te zien? Nou, dat zijn er nogal wat. De FIFA heeft inmiddels aangekondigd dat Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS en Justin Bieber hun opwachting zullen maken. Daarnaast verzorgt de Britse band Coldplay een optreden in samenwerking met PS22 Chorus, een koor van basisschoolleerlingen uit New York. Tot slot treden ook het New York Philharmonic Orchestra en het Simón Bolivár Orchestra op, onder leiding van de Venozolaanse dirigent Gustavo Dudamel.

Zendt de NOS de halftimeshow uit?

Ja, de halftimeshow is live te zien bij de NOS, de Nederlandse rechtenhouder die alle WK-wedstrijden live uitzendt. De omroep is van plan om de op- en afbouwtijd van het podium te gebruiken voor reclameblokken, daarnaast zal er ook tijd worden vrijgemaakt voor een (korte) analyse van de eerste helft.

Hoe laat begint de WK-finale?

De aftrap van de WK-finale tussen Spanje en Argentinië vindt zondagavond om 21.00 uur (Nederlandse tijd) plaats. Bij de NOS, dat de wedstrijd in zijn geheel uitzendt op NPO1, wordt lang voorbeschouwd op de eindstrijd: het programma De WK Avond begint om 19.35 uur, direct na afloop van De Avondetappe.

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