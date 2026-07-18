staat zondag met Argentinië in de finale van het WK tegenover het Spanje van . In aanloop naar de eindstrijd gaat een foto uit 2007 viraal, waarop de Argentijnse superster een vijf maanden oude Yamal een bad geeft. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft Messi gereageerd op de befaamde foto.

In 2007 organiseerde UNICEF voor een fundraiser een fotoshoot met Messi. Uit alle aanmeldingen werden de vijf maanden oude Yamal en zijn moeder Sheila Ebana uitgekozen om met de Argentijn op de foto te gaan. De baby zat daarbij in een badje, terwijl Messi hem vasthield.

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De foto van Messi en Yamal zijn sinds de doorbraak van de jonge Spanjaard in het betaald voetbal al vaker rondgegaan, zo ook in aanloop naar de WK-finale. Op het veld zullen de 39-jarige Messi en de 19-jarige Yamal namelijk tegenover elkaar staan als Argentinië en Spanje strijden om de wereldtitel. Op het FanaticsFest in de nacht van vrijdag op zaterdag werd Messi gevraagd naar de befaamde foto met de huidige rechtsbuiten van Barcelona.

“Lamine is een fantastische speler, die ik veel heb gevolgd omdat hij voor een club speelt waar ik van hou en waar ik altijd het beste voor hoop”, laat de achtvoudig Ballon d’Or-winnaar weten. De Argentijn dicht Yamal een mooie toekomst toe. “Hij heeft een grote kans om iets te bereiken en geschiedenis te schrijven, maar we gaan ervoor zorgen dat dat deze keer niet gaat gebeuren”, doelt Messi op de finale.

Vervolgens gaat hij verder in op de fotoshoot met Yamal. “Om eerlijk te zijn: die foto is bizar”, aldus Messi. “Ik heb in het verleden een foto met hem genomen toen hij een baby was en nu staan we tegenover elkaar in de finale van het WK. Dat is krankzinnig.”