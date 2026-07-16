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Lionel Messi baart opzien met Instagram-post na gewonnen halve finale

16 juli 2026, 13:32
Lionel Messi van Argentinië
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Lionel Messi heeft de zege van Argentinië op Engeland in de halve finale van het WK op bijzondere wijze gevierd. De 39-jarige superster plaatste op Instagram een reeks foto’s van de wedstrijd. Opvallend was dat hij exact hetzelfde bijschrift gebruikte als na het bereiken van de finale in 2022 in Qatar.

Argentinië plaatste zich woensdagavond ten koste van Engeland voor de finale van het WK, waarin Spanje de tegenstander is. De Britten kwamen tien minuten na rust op voorsprong via Anthony Gordon, maar liepen vervolgens de rest van de wedstrijd achteruit. Het stelde Enzo Fernández in minuut 85 in staat om de bal van afstand langs Jordan Pickford te schieten, waarna Lautaro Martínez zijn ploeg in de blessuretijd naar de finale kopte.

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Het betekent dat Argentinië zich voor de tweede keer op rij mag melden voor de eindstrijd van het WK. “Naar de finale!”, schrijft Messi bij een reeks foto’s van de wedstrijd op Instagram. “We hebben de kracht teruggevonden om weer een geweldige wedstrijd te spelen. Heel veel dank aan iedereen die in deze groep geloofde! Kom op, Argentinië!”

Opvallend is dat dit exact dezelfde tekst is die Messi op Instagram plaatste na de gewonnen halve finale tegen Kroatië (3-0) in Qatar. De finale tegen Frankrijk was een sensationele wedstrijd die in 3-3 eindigde, waarna Argentinië na strafschoppen met de wereldbeker aan de haal ging.

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Engeland - Argentinië

1 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 39 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

Complete Stand

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