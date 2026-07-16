heeft de zege van Argentinië op Engeland in de halve finale van het WK op bijzondere wijze gevierd. De 39-jarige superster plaatste op Instagram een reeks foto’s van de wedstrijd. Opvallend was dat hij exact hetzelfde bijschrift gebruikte als na het bereiken van de finale in 2022 in Qatar.

Argentinië plaatste zich woensdagavond ten koste van Engeland voor de finale van het WK, waarin Spanje de tegenstander is. De Britten kwamen tien minuten na rust op voorsprong via Anthony Gordon, maar liepen vervolgens de rest van de wedstrijd achteruit. Het stelde Enzo Fernández in minuut 85 in staat om de bal van afstand langs Jordan Pickford te schieten, waarna Lautaro Martínez zijn ploeg in de blessuretijd naar de finale kopte.

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Het betekent dat Argentinië zich voor de tweede keer op rij mag melden voor de eindstrijd van het WK. “Naar de finale!”, schrijft Messi bij een reeks foto’s van de wedstrijd op Instagram. “We hebben de kracht teruggevonden om weer een geweldige wedstrijd te spelen. Heel veel dank aan iedereen die in deze groep geloofde! Kom op, Argentinië!”

Opvallend is dat dit exact dezelfde tekst is die Messi op Instagram plaatste na de gewonnen halve finale tegen Kroatië (3-0) in Qatar. De finale tegen Frankrijk was een sensationele wedstrijd die in 3-3 eindigde, waarna Argentinië na strafschoppen met de wereldbeker aan de haal ging.