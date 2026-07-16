Valentijn Driessen ergert zich rot aan één man bij Engeland - Argentinië

Valentijn Driessen heeft zich tijdens de halve finale van het WK tussen Engeland en Argentinië rot geërgerd aan Ismail Elfath, zo maakt hij duidelijk in een video van De Telegraaf. De arbiter zag volgens de verslaggever in de eerste helft veel te veel van Argentinië door de vingers.

Argentinië plaatste zich woensdag ten koste van Engeland voor de finale van het WK. De Britten kwamen via Anthony Gordon op voorsprong in de 55ste minuut, maar goals van Enzo Fernández in minuut 85 en Lautaro Martínez in de blessuretijd zorgden ervoor dat de Argentijnen nog altijd kans maken op de wereldtitel. Waar al het spektakel voor de goals vooral in de tweede helft zat, was de eerste helft voornamelijk een fysieke slag.

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Volgens Driessen heeft dat alles te maken met het optreden van Elfath. “De scheidsrechter bepaalt hoe ver je kan gaan. De eerste drie acties van de Argentijnen waren allemaal overtredingen waar je minimaal een gele kaart voor moet geven”, stelt de verslaggever. “Als je die niet geeft, weten Argentijnen exact het randje op te zoeken. Die houden zich dan niet bezig met voetbal, maar meer bezig met strijden. Dat heeft ze zo ver gekregen dat ze in de tweede helft de bovenliggende partij werden.”

Het is volgens Driessen een ‘enorm probleem’ dat de absolute topscheidsrechters vooral uit de toplanden komen. Doordat die landen ook ver komen op het WK, gaan de duels in de eindfase van het toernooi niet naar de beste arbiters. “Engeland - Argentinië wordt door een Amerikaan gefloten. De man fluit de MLS en dat is gewoon een doorsnee competitie. Die heeft gewoon heel weinig te maken met het soort taferelen waar hij gisteren tegenaan is gelopen. Hij loopt parmantig rond, maar hij grijpt niet in. Je moet gewoon vanaf het eerste moment ingrijpen en je voorbereiden op de teams die je moet fluiten. Het leek alsof hij totaal geen notie had van de strijdwijze van de Argentijnen.” Alleen door direct in te grijpen had de scheidsrechter volgens Driessen kunnen voorkomen dat de eerste helft uit de hand liep.

Ook in de finale tussen Spanje en Argentinië zal het volgens Driessen van groot belang zijn wie er fluit. “Krijg je een scheidsrechter die het toestaat, zoals die Amerikaan gisteren? Dan wordt het moeilijk en zijn de Spanjaarden opgejaagd wild. Die lopen dan vogelvrij rond”, foetert de journalist. “Dan gaan zij het niet redden. Maar krijg je een scheidsrechter die gewoon volgens de letter van de regels fluit? Dan heeft Spanje wel een kans. Ongetwijfeld gaat Argentinië dezelfde strategie uit de kast halen als tegen Engeland: intimideren met tien struikrovers exclusief Messi. Krijgen ze daar de ruimte voor, dan is Spanje kansloos. Krijgen ze niet de ruimte en kan Spanje het normale positiespel spelen, wordt het een heel moeilijk verhaal voor Argentinië.”