FIFA hakt knoop door: zolang duurt de rust tijdens de WK-finale

De rust van de WK-finale zal beduidend langer duren dan normaal gesproken, zo melden diverse Engelse media dinsdag. De FIFA haalt alles uit de kast tijdens de zogenoemde halftime-show.

Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico nadert zijn apotheose. Dinsdagavond staan Frankrijk en Spanje in Dallas tegenover elkaar in de eerste halve finale en woensdagavond strijden Engeland en Argentinië in Atlanta om het tweede finaleticket.

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De finale wordt aanstaande zondag vanaf 21.00 uur Nederlandse tijd gespeeld in het MetLife Stadium in New York. De FIFA haalt alles uit de kast tijdens de halftime-show en zal tal van grote artiesten optrommelen voor een muzikaal intermezzo tussen beide helften.

The Athletic meldt dat Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS en Coldplay de halftime-show zullen vullen. Daardoor lijkt het een utopie dat de rust, zoals gebruikelijk, een kwartier zal duren.

Volgens The Athletic zal de rust worden opgerekt tot een maximum van twintig minuten. The Times meldt zelfs dat pauze dertig minuten zal duren.