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FIFA hakt knoop door: zolang duurt de rust tijdens de WK-finale

14 juli 2026, 20:21
Gianni Infantino
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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De rust van de WK-finale zal beduidend langer duren dan normaal gesproken, zo melden diverse Engelse media dinsdag. De FIFA haalt alles uit de kast tijdens de zogenoemde halftime-show.

Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico nadert zijn apotheose. Dinsdagavond staan Frankrijk en Spanje in Dallas tegenover elkaar in de eerste halve finale en woensdagavond strijden Engeland en Argentinië in Atlanta om het tweede finaleticket.

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De finale wordt aanstaande zondag vanaf 21.00 uur Nederlandse tijd gespeeld in het MetLife Stadium in New York. De FIFA haalt alles uit de kast tijdens de halftime-show en zal tal van grote artiesten optrommelen voor een muzikaal intermezzo tussen beide helften.

The Athletic meldt dat Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS en Coldplay de halftime-show zullen vullen. Daardoor lijkt het een utopie dat de rust, zoals gebruikelijk, een kwartier zal duren.

Volgens The Athletic zal de rust worden opgerekt tot een maximum van twintig minuten. The Times meldt zelfs dat pauze dertig minuten zal duren.

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peterdejong1983
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peterdejong1983
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.040 Reacties
1.387 Dagen lid
4.856 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

In de regelementen staat dat de pauze 15 minuten duurt. Maar dit toernooi is al vaak genoeg gebleken dat ze de regelementen uitgeprint hebben op wc papier en op de wc hebben hangen

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