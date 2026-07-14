FIFA hakt knoop door: zolang duurt de rust tijdens de WK-finale

De rust van de WK-finale zal beduidend langer duren dan normaal gesproken, zo melden diverse Engelse media dinsdag. De FIFA haalt alles uit de kast tijdens de zogenoemde halftime-show.
Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico nadert zijn apotheose. Dinsdagavond staan Frankrijk en Spanje in Dallas tegenover elkaar in de eerste halve finale en woensdagavond strijden Engeland en Argentinië in Atlanta om het tweede finaleticket.
De finale wordt aanstaande zondag vanaf 21.00 uur Nederlandse tijd gespeeld in het MetLife Stadium in New York. De FIFA haalt alles uit de kast tijdens de halftime-show en zal tal van grote artiesten optrommelen voor een muzikaal intermezzo tussen beide helften.
The Athletic meldt dat Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS en Coldplay de halftime-show zullen vullen. Daardoor lijkt het een utopie dat de rust, zoals gebruikelijk, een kwartier zal duren.
Volgens The Athletic zal de rust worden opgerekt tot een maximum van twintig minuten. The Times meldt zelfs dat pauze dertig minuten zal duren.
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In de regelementen staat dat de pauze 15 minuten duurt. Maar dit toernooi is al vaak genoeg gebleken dat ze de regelementen uitgeprint hebben op wc papier en op de wc hebben hangen
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
In de regelementen staat dat de pauze 15 minuten duurt. Maar dit toernooi is al vaak genoeg gebleken dat ze de regelementen uitgeprint hebben op wc papier en op de wc hebben hangen