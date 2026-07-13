WK-avontuur voorbij: FIFA passeert Danny Makkelie

De FIFA heeft besloten dat het wereldkampioenschap erop zit voor Danny Makkelie. De scheidsrechter kreeg maandagochtend te horen dat hij niet meer in actie zal komen tijdens de halve finales, de troostfinale of de eindstrijd van het toernooi. Voor de Nederlander komt het besluit als een teleurstelling; na zijn eerdere optredens ontving hij uitstekende recensies en de vroege uitschakeling van het Nederlands elftal leek zijn kansen op een topaffiche juist te vergroten.

Tijdens dit eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico had Makkelie de leiding over drie wedstrijden. Hij floot de groepsduels tussen de Verenigde Staten en Paraguay (4-1) en Marokko en Haïti (4-2) en daarna nog de zestiende finale tussen Frankrijk en Zweden (3-0). Daarnaast fungeerde hij als vierde official bij de achtste finale tussen Canada en Marokko. Omdat de FIFA voor de resterende vier wedstrijden voor andere scheidsrechters kiest, keren ook zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries huiswaarts. Alleen Dennis Higler blijft als Video Assistant Referee behouden voor het arbitrale korps.

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Hoewel Makkelie over het algemeen onomstreden bleef, lag hij na zijn eerste optreden tussen de Verenigde Staten en Paraguay wel onder een vergrootglas. Op aanwijzing van de Spaanse videoscheidsrechter Carlos del Cerro Grande nam de leidsman een historische beslissing door een gele kaart voor de Amerikaan Tim Ream in te trekken. In plaats daarvan bestrafte hij tegenstander Miguel Almirón voor een schwalbe. Deze wending was mogelijk door nieuwe regels rondom persoonsverwisseling, maar volgens arbitrage-experts druiste de correctie in tegen de reglementen omdat Paraguay de vrije trap al had genomen en het spel officieel was hervat.