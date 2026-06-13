Danny Makkelie onder vuur op WK: 'Beslissing had nooit genomen mogen worden'

Danny Makkelie ligt op het WK onder een vergrootglas na een VAR-ingreep die volgens ingewijden helemaal niet had mogen plaatsvinden. De Nederlandse scheidsrechter draaide tijdens het duel tussen de Verenigde Staten en Paraguay een gele kaart terug om vervolgens Miguel Almirón te bestraffen voor een schwalbe. Daarmee leek onrecht te worden hersteld, maar juist die correctie druist in tegen de regels.

Het moment deed zich kort na rust voor in de met 4-1 door de Verenigde Staten gewonnen wedstrijd. Nadat Antonee Robinson de bal uit het Amerikaanse strafschopgebied had gekopt, legde Makkelie het spel stil op aanwijzing van videoscheidsrechter Carlos del Cerro Grande. Aanvankelijk had de arbiter een gele kaart gegeven aan Amerikaans aanvoerder Tim Ream wegens een overtreding op Almirón.

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Na het bekijken van de beelden kwam Makkelie echter tot een andere conclusie. De Paraguayaanse aanvaller bleek niet geraakt te zijn en de Nederlandse scheidsrechter trok de gele kaart voor Ream in. In plaats daarvan kreeg Almirón een waarschuwing wegens een schwalbe.

Voor veel kijkers leek het een schoolvoorbeeld van hoe de VAR bedoeld is. Ook voormalig Engels international Danny Murphy reageerde positief op de beslissing. Toch blijkt de situatie juridisch veel ingewikkelder te liggen.

Makkelie gebruikte regel mogelijk verkeerd

Volgens de huidige spelregels mag de VAR ingrijpen bij een geval van mistaken identity, oftewel een persoonsverwisseling. Die bepaling is echter uitsluitend bedoeld voor situaties waarin een scheidsrechter de verkeerde speler straft voor exact dezelfde overtreding.

Daar wringt volgens bronnen rond de arbitrage nu juist de schoen. In het geval van Ream en Almirón ging het namelijk niet om dezelfde overtreding. Een vermeende overtreding van Ream werd omgezet naar een schwalbe van Almirón. Daarmee veranderde niet alleen de bestrafte speler, maar ook de aard van de overtreding.

Goed ingevoerde bronnen hebben tegenover BBC Sport aangegeven dat de beslissing van Makkelie volgens de regels onjuist was, ook al voelde de uitkomst voor veel mensen als rechtvaardig. FIFA heeft zich vooralsnog niet officieel over de situatie uitgesproken. Journalist Dale Johnson spreekt van een 'absolute ramp' voor Makkelie en Del Cerro Grande.

Voormalig Engels international Phil Jagielka begrijpt tegelijkertijd wel waarom velen de beslissing toejuichten. "Ik ben verdediger geweest, dus ik heb er niet zo'n moeite mee", zei hij. "Dit soort dingen kan alleen maar helpen. Tim Ream krijgt een gele kaart en had later zelfs van het veld gestuurd kunnen worden, terwijl hij niemand heeft geraakt."

Toch ziet ook Jagielka een gevaarlijke grens ontstaan. "Wat gebeurt er als ik iemand een klein tikje geef en die speler vervolgens een enorme duik maakt? Dan kun je zo'n beslissing niet meer terugdraaien, omdat er technisch gezien contact is geweest. Waar trek je dan de lijn?"

Verwarring rond nieuwe VAR-regels

Volgens arbitrage-experts is het incident illustratief voor de verwarring die is ontstaan door de vele regelwijzigingen die vlak voor het WK zijn doorgevoerd. Waar de bedoeling was om meer onrechtvaardigheden uit het spel te halen, lijken sommige aanpassingen juist nieuwe discussies op te leveren.

Daar komt nog een extra complicatie bij. De VAR-ingreep vond plaats nadat Paraguay al een vrije trap had genomen en het spel officieel was hervat. Volgens het bestaande VAR-protocol mag een review in principe niet meer plaatsvinden zodra het spel opnieuw is begonnen.

Dat roept direct nieuwe vragen op. Wat zou er bijvoorbeeld gebeurd zijn als Paraguay uit die vrije trap had gescoord?