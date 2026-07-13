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Overmars over kersverse Ajax-aanwinst: 'Een verrijking voor de Eredivisie'

13 juli 2026, 11:53
Marc Overmars
Foto: © Imago
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Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Marc Overmars is zeer te spreken over de aanstaande transfer van Marcos Leonardo naar Ajax. De voormalig directeur voetbalzaken van de Amsterdammers verwacht dat de Braziliaanse spits een absolute meerwaarde zal blijken voor de Eredivisie. Hij wilde de aanvaller in het verleden zelf al naar de Johan Cruijff ArenA halen, maar destijds ketste de overgang af op de financiële haalbaarheid.

De komst van de 23-jarige spits naar de Nederlandse hoofdstad bevindt zich inmiddels in de afrondende fase. Na een intensieve onderhandelingsperiode bereikten Ajax en Al-Hilal woensdag een definitief akkoord over een vaste transfersom van minimaal 17,5 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen tot negentien miljoen euro. De Zuid-Amerikaan is vandaag in Amsterdam voor de medische keuring. Om zijn terugkeer naar Europa te bewerkstelligen, levert de speler bovendien aanzienlijk in op zijn salaris.

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Overmars volgt de inkomende aanwinst al geruime tijd. In 2021 stond de doelpuntenmaker hoog op het verlanglijstje van de toenmalige Ajax-leiding, maar bleek een deal op dat moment niet haalbaar. De speler bleef daardoor actief bij Santos in zijn vaderland, voordat hij begin 2024 voor achttien miljoen euro naar Benfica vertrok. Enkele maanden later nam het Saudische Al-Hilal hem voor circa veertig miljoen euro over van de Portugese topclub. 

Hoewel Overmars de ontwikkeling van de goaltjesdief de afgelopen periode minder intensief heeft gevolgd, is de bestuurder nog altijd overtuigd van zijn potentie. "Hij was supergoed en had een heel goede instelling", vertelt Overmars in gesprek met De Telegraaf. "Echt een leuke speler om naar te kijken en die in 2021 al Nederlandse-top-drie-waardig was", aldus de beleidsbepaler. "Ik heb hem een tijd niet meer zien spelen, dus ik weet niet hoe hij er nu voor staat", vervolgt hij. "Maar normaal gesproken is dit een verrijking voor de Eredivisie", concludeert de voormalig buitenspeler.

Niet alleen Overmars, maar ook voormalig Ajax-scout Hans van der Zee kijkt met bovengemiddelde interesse naar de aanstaande versterking. Volgens de oud-scout haalt Ajax vooral een speler in huis die dodelijk is in het strafschopgebied. Hij omschrijft de nieuweling dan ook expliciet als een "16-meter-spits". Hoewel de 23-jarige speler niet te boek staat als een meevoetballende spits, verwacht Van der Zee wel een hoog rendement in de Nederlandse competitie. "Vijftien tot twintig goals", luidt zijn duidelijke prognose.

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dilima1966
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dilima1966
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Ik ga er vanuit dat hij zicht zelf zover de verkeerde kant op geholpen heeft dat het geen natuurlijk dood is

CG
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.792 Reacties
1.127 Dagen lid
17.976 Likes
dilima1966
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avatar

Ik ga er vanuit dat hij zicht zelf zover de verkeerde kant op geholpen heeft dat het geen natuurlijk dood is

CG
3.614 Reacties
1.084 Dagen lid
14.053 Likes
CG
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  • 0
    + 1
avatar

Tsja, wat zal ik ervan denken!!

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Marcos Leonardo

Marcos Leonardo
Al Hilal FC
Team: Hilal
Leeftijd: 23 jaar (2 mei 2003)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Hilal
27
13
2024/2025
Hilal
24
17
2024/2025
Benfica
3
1
2023/2024
Benfica
14
7

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