Goed nieuws voor Ajax: komst Ter Stegen wordt deze week afgerond

De huurtransfer van naar Ajax leek gisteren nog op losse schroeven te staan, maar vanuit Spanje klinken inmiddels zeer geruststellende geluiden. De overgang van de 34-jarige doelman naar de Amsterdamse club bevindt zich in een afrondende fase en loopt volgens ingewijden geen enkel gevaar meer. Sport meldt dat de deal nog helemaal in leven is en dat de transfer deze week nog moet worden beklonken.

De vertraging van de afgelopen dagen werd veroorzaakt door complexe fiscale afspraken rondom de salarisbetalingen van de routinier. FC Barcelona blijft het grootste van het loon van ruim tien miljoen euro voor zijn rekening nemen, terwijl Ajax een variabele bijdrage levert. De Nederlandse club heeft bedongen dat dit bedrag oploopt naarmate de keeper meer wedstrijden speelt en bepaalde prestatiedoelen behaalt. Deze constructie is gekozen om financiële risico's in te dekken, nadat de Duitser eerder dit jaar een hamstringblessure opliep tijdens een verhuurperiode bij Girona.

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Volgens de Catalaanse krant is de situatie inmiddels volledig veranderd. Waar er in Nederland de afgelopen dagen enige onzekerheid ontstond over de haalbaarheid van de huurdeal, benadrukken bronnen rondom Ter Stegen dat zijn vertrek uit Barcelona niet meer in gevaar komt. Alle betrokken partijen zouden inmiddels een akkoord hebben bereikt en de doelman zelf wacht op het moment waarop hij zich bij zijn nieuwe ploeggenoten kan aansluiten. De laatste hobbels hebben vooral te maken met de fiscale afhandeling van de constructie. Zodra die details zijn afgerond, kan Ter Stegen afreizen naar Nederland om de overstap definitief te maken. Volgens het Spaanse medium wordt verwacht dat de huurtransfer nog deze week officieel kan worden afgerond.

Barcelona heeft volgens de krant een duidelijke reden om mee te werken aan de tijdelijke overstap. De club blijft weliswaar een groot deel van het salaris van de Duitse international betalen, maar hoopt dat Ter Stegen bij Ajax weer op regelmatige basis minuten gaat maken. Daarmee kan zijn sportieve status én zijn marktwaarde worden hersteld. De bedoeling van Barcelona is om de doelman na zijn periode in Amsterdam mogelijk definitief te verkopen. Dat kan volgend jaar aan Ajax zijn, maar ook aan een andere geïnteresseerde club. Ter Stegen behoort momenteel tot de grootverdieners van de Spaanse topclub en zijn tijdelijke vertrek moet Barcelona bovendien helpen om financiële ruimte te creëren.