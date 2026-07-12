Ajax wordt ongeduldig: deal Ter Stegen ineens allesbehalve vanzelfsprekend

Achter de schermen groeit de onrust over de mogelijke komst van naar Ajax. Waar de Amsterdamse club dacht dat alle belangrijke afspraken al waren gemaakt, blijkt één cruciaal detail de afronding van de huurtransfer alsnog te vertragen. Volgens Spaanse media begint Ajax zich zelfs af te vragen hoe lang het nog moet wachten.

De 34-jarige doelman heeft met Ajax al overeenstemming bereikt over zijn persoonlijke voorwaarden voor het seizoen 2026/27. Ook FC Barcelona zou in grote lijnen akkoord zijn met de financiële constructie, waarbij de Catalanen het grootste deel van het salaris van de Duitser voor hun rekening nemen. Toch ontbreekt nog altijd het definitieve groene licht.

Ajax wil snel duidelijkheid over Ter Stegen

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Volgens Mundo Deportivo draait de vertraging om de fiscale afhandeling van de salarisconstructie. "Ajax wordt ongeduldig", schrijft de krant. "Bij Ajax begrijpen ze niets van de vertraging, want ze dachten dat alles al duidelijk en afgesproken was." De Amsterdammers willen daarom zo snel mogelijk duidelijkheid. Blijft een oplossing uit, dan bestaat volgens de Spaanse krant zelfs het risico dat de transfer alsnog afketst.

Die haast is goed te verklaren. Ajax begon op 1 juli aan de voorbereiding en heeft inmiddels de eerste oefenduels achter de rug. Na de nederlaag tegen Panathinaikos (3-1) volgde een overwinning op AEK Larnaca (1-0). Daarna wachten nog ontmoetingen met Bochum en Olympiacos, voordat op 23 juli de eerste wedstrijd in de Conference League op het programma staat. De club wil dan het liefst al beschikken over een nieuwe eerste doelman.

Medische keuring nog niet volledig afgerond

Dat het langer duurt dan verwacht, betekent volgens Ajax-watcher Lentin Goodijk echter niet dat de overgang op losse schroeven staat. "Ter Stegen speelt nog steeds. Het duurt iets langer dan verwacht", zei hij zaterdag bij Rondje WK. "Dat zit hem in allerlei constructies die bij zijn contract komen kijken. FC Barcelona lijkt een groot deel van zijn salaris te blijven betalen."

Daarnaast moet Ter Stegen nog medisch worden gekeurd. De ervaren keeper miste het WK na een operatie aan zijn linkerhamstring, die hij opliep tijdens zijn verhuurperiode bij Girona. Inmiddels staat hij op het punt volledig hersteld te worden verklaard.

Ook daar ziet Goodijk geen problemen. "Hij heeft twee jaar praktisch niet gespeeld. Een deel van de keuring zal in Nederland plaatsvinden, een ander deel in Spanje. Ik verwacht nog steeds dat het gaat gebeuren."

Volgens Mundo Deportivo is Ter Stegen zelf al dagen bezig met de voorbereidingen op zijn vertrek naar Amsterdam. Zodra de laatste fiscale details zijn opgelost en de medische keuring is afgerond, kan de huurtransfer definitief worden afgerond. Ajax heeft bovendien bewust bedongen dat de bijdrage aan zijn salaris deels afhankelijk is van het aantal gespeelde wedstrijden, nadat Girona vorig seizoen ondanks zijn langdurige blessure toch het volledige vaste salaris moest betalen.