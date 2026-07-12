Ajax heeft een eerste bod van maximaal 15 miljoen euro uitgebracht op , zo wordt althans gemeld door twitteraar WFCGRONINGEN. De 26-jarige middenvelder van Girona, die met Marokko de kwartfinale van het WK haalde, staat echter in de belangstelling van veel meer clubs.

Gisteren (zaterdag) bracht Fabrizio Romano plotseling naar buiten dat Ajax en Girona, de vorige club van trainer Míchel, in onderhandeling zijn over een overstap van Ounahi naar Amsterdam. De Italiaanse transferjournalist wist daarbij te melden dat de middenvelder in zijn contract - dat doorloopt tot medio 2030 - een ontsnappingsclausule ter hoogte van 25 miljoen euro heeft staan. Ajax zou echter proberen om er een lagere transfersom uit te slepen.

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WFCGRONINGEN komt met aanvullende informatie. De twitteraar meldt dat het openingsbod een vaste transfersom van 9,5 à 10 miljoen euro omvat, met daarbovenop nog eens 4 tot 5 miljoen aan 'makkelijke bonussen'. De speler zelf zou inmiddels zijn zinnen hebben gezet op een overstap naar Ajax, maar de Amsterdammers zouden concurrentie ondervinden van clubs uit Italië, Engeland, Frankrijk én Saoedi-Arabië. Bovendien Ounahi's huidige werkgever nog niet echt mee: "Girona niet makkelijk en nog geen volle vertrouwen in een deal", aldus de twitteraar.

Ounahi staat sinds de zomer van 2025 onder contract bij Girona, dat hem voor zo'n zes miljoen euro wegplukte bij Olympique Marseille. Afgelopen seizoen kwam de middenvelder in 24 competitiewedstrijden namens de Catalanen tot vijf goals en drie assists. Daarmee kon hij niet voorkomen dat Girona degradeerde naar het tweede niveau. Op het WK kwam Ounahi deze zomer in alle zes de duels die Marokko speelde in actie. In de achtste finale droeg hij met twee treffers bij aan de 0-3 zege op gastland Canada.