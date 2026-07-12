Live voetbal

LIVE WK 2026 | Kan Zwitserland wél stunten tegen het Argentinië van Messi?

12 juli 2026, 01:30
ARGSUI
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

Het laatste woord is er mogelijk nog niet over gezegd, maar Argentinië plaatste zichzelf op bizarre wijze voor de kwartfinale van het WK ten opzichte van Egypte (3-2). De regerend wereldkampioen draaide een 0-2-achterstand om in het laatste kwartier van de wedstrijd, al ging de aandacht vooral uit naar de arbitrale beslissingen. De ploeg van Lionel Messi treedt in de kwartfinale als favoriet aan tegen Zwitserland. De Europeanen waren in een foeilelijk duel na strafschoppen te sterk voor Colombia. Niets missen van dit duel? In dit liveblog word je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen bij Argentinië – Zwitserland.

LIVE WK 2026: Argentinië - Zwitserland

Sorteer op:

13m geleden

02:00

Opstelling Zwitserland

En dit zijn de elf van Zwitserland. Murat Yakin voert wel een wijziging door ten opzichte van de achtste finale, waarin Colombia na strafschoppen werd uitgeschakeld. Ardon Jashari moet zijn plek op het middenveld afstaan aan Djibril Sow. 

Opstelling Zwitserland: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez; Sow, Xhaka, Freuler; Rieder, Embolo, Ndoye

15m geleden

01:58

Opstelling Argentinië

De opstellingen zijn inmiddels binnen, bij Argentinië zien we dezelfde elf die in de achtste finales tegen Egypte (3-2 winst) mochten starten.

Opstelling Argentinië: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernández, Paredes, De Paul; Messi; Julián Álvarez

17m geleden

01:56

Welkom!

Welkom in dit liveblog. Hier volgen we de vierde en laatste kwartfinale van het WK: Argentinië - Zwitserland! Om 3.00 uur gaat de bal rollen in Kansas City. De winnaar neemt het in de halve eindstrijd op tegen Engeland, dat zich zojuist dankzij een dubbelslag van Jude Bellingham ontdeed van Noorwegen:

Dubbelslag Bellingham wordt Noorwegen fataal: Engeland knokt zich naar halve finale

Dubbelslag Bellingham wordt Noorwegen fataal: Engeland knokt zich naar halve finale

Engeland heeft zich na een slijtageslag in Miami ten koste van Noorwegen geplaatst voor de halve finales van het WK. Jude Bellingham tekende voor beide treffers van The Three Lions, die daardoor met 1-2 zegevierden.

Lees verder
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay is het spuugzat en bijt fel van zich af

  • za 4 juli, 22:48
  • 4 jul. 22:48
  • 14
Noa Vahle is verrast door de reactie van Anass Salah-Eddine

Noa Vahle en Hélène Hendriks snappen niets van reactie uit kamp-Marokko: 'Geen compassie met Nederland'

  • vr 3 juli, 08:55
  • 3 jul. 08:55
  • 24
Kylian Mbappe bij Frankrijk

Voetbalfans woest op FIFA na aanstelling Frankrijk - Marokko: ‘Schaam je!’

  • wo 8 juli, 11:51
  • 8 jul. 11:51
  • 9
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Argentinië - Zwitserland

03:00
Vandaag om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 39 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws