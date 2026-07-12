LIVE WK 2026 | Kan Zwitserland wél stunten tegen het Argentinië van Messi?

Het laatste woord is er mogelijk nog niet over gezegd, maar Argentinië plaatste zichzelf op bizarre wijze voor de kwartfinale van het WK ten opzichte van Egypte (3-2). De regerend wereldkampioen draaide een 0-2-achterstand om in het laatste kwartier van de wedstrijd, al ging de aandacht vooral uit naar de arbitrale beslissingen. De ploeg van Lionel Messi treedt in de kwartfinale als favoriet aan tegen Zwitserland. De Europeanen waren in een foeilelijk duel na strafschoppen te sterk voor Colombia. Niets missen van dit duel? In dit liveblog word je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen bij Argentinië – Zwitserland.