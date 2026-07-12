LIVE WK 2026 | Kan Zwitserland wél stunten tegen het Argentinië van Messi?

Het laatste woord is er mogelijk nog niet over gezegd, maar Argentinië plaatste zichzelf op bizarre wijze voor de kwartfinale van het WK ten opzichte van Egypte (3-2). De regerend wereldkampioen draaide een 0-2-achterstand om in het laatste kwartier van de wedstrijd, al ging de aandacht vooral uit naar de arbitrale beslissingen. De ploeg van treedt in de kwartfinale als favoriet aan tegen Zwitserland. De Europeanen waren in een foeilelijk duel na strafschoppen te sterk voor Colombia. Niets missen van dit duel? In dit liveblog word je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen bij Argentinië – Zwitserland.

LIVE WK 2026: Argentinië - Zwitserland Sorteer op: Laatste Oudste Opstelling Zwitserland En dit zijn de elf van Zwitserland. Murat Yakin voert wel een wijziging door ten opzichte van de achtste finale, waarin Colombia na strafschoppen werd uitgeschakeld. Ardon Jashari moet zijn plek op het middenveld afstaan aan Djibril Sow. Opstelling Zwitserland: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez; Sow, Xhaka, Freuler; Rieder, Embolo, Ndoye Opstelling Argentinië De opstellingen zijn inmiddels binnen, bij Argentinië zien we dezelfde elf die in de achtste finales tegen Egypte (3-2 winst) mochten starten. Opstelling Argentinië: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernández, Paredes, De Paul; Messi; Julián Álvarez Welkom! Welkom in dit liveblog. Hier volgen we de vierde en laatste kwartfinale van het WK: Argentinië - Zwitserland! Om 3.00 uur gaat de bal rollen in Kansas City. De winnaar neemt het in de halve eindstrijd op tegen Engeland, dat zich zojuist dankzij een dubbelslag van Jude Bellingham ontdeed van Noorwegen: Dubbelslag Bellingham wordt Noorwegen fataal: Engeland knokt zich naar halve finale Engeland heeft zich na een slijtageslag in Miami ten koste van Noorwegen geplaatst voor de halve finales van het WK. Jude Bellingham tekende voor beide treffers van The Three Lions, die daardoor met 1-2 zegevierden. Lees verder