Danny Makkelie in diepe rouw: ‘Verslagen door dit afschuwelijke nieuws’

Danny Makkelie heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van een politieagent, vrijdag in het Gelderse Lieren. De scheidsrechter was in het verleden werkzaam bij een politie en rouwt om de dood van zijn voormalig collega.

Bij een ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in Lieren kwam een politieagent om het leven. Omstreeks 13.30 uur vond er een ernstige aanrijding tussen een vrachtwagen en een auto. In de auto zaten twee politieagenten in burger: één van hem kwam te overlijden, terwijl de andere zwaargewond werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

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Gert Veurink, politiechef van de Eenheid Oost-Nederland, deelt zaterdag een hartverscheurend bericht op LinkedIn: “Op vrijdagmiddag 10 juli zijn wij getroffen door een gebeurtenis die ons diep raakt. Kort na 13:30 kwam er een melding over een ernstig ongeval op de Kanaal Zuid in Lieren tussen een vrachtauto en een personenauto. In de personenauto zaten twee personen.”

“Met grote verslagenheid moeten wij meedelen dat de inzittenden van deze personenauto collega's van ons zijn. Eén van hen is overleden, de tweede raakte zwaargewond”, vervolgt hij. “Onze gedachten zijn in de eerste plaats bij de familie, dierbaren en directe collega's. Daarnaast leven wij intens mee met de collega die zwaargewond in het ziekenhuis ligt en met haar naasten.”

“De bezoeken aan de betrokken teams laten enerzijds grote verslagenheid zien en een enorme ontroerende verbondenheid. Laten we elkaar blijven helpen en steunen in deze tijd. Ook de komende tijd zullen wij zorgvuldig omgaan met alles wat deze gebeurtenis met zich meebrengt. Aarzel niet bij ons, je leidinggevende of mij aan te geven als je daar iets bij nodig hebt of mist”, aldus Veurink.

Ook Makkelie, momenteel actief op het WK Voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, heeft gereageerd op het nieuws. “Verslagen door dit afschuwelijke nieuws. Mijn gedachten zijn bij de familie, dierbaren en collega’s van de overleden collega. Ik wens iedereen enorm veel sterkte en hoop dat de zwaargewonde collega volledig zal herstellen”, schrijft de arbiter, die tot 2023 en in totaal 22 jaar bij de politie werkte.

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