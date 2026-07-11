Oranje Café maakt gehakt van ‘onsympathieke gozer’ van België

In Het Oranje Café gaat het zaterdagavond over de WK-uitschakeling van België door Spanje (2-1). De analisten richten hun pijlen massaal op één international van De Rode Duivels.

België vond vrijdagavond tegen Spanje zijn Waterloo in de kwartfinales van het WK. Het elftal van Rudi Garcia leek af te stevenen op een verlenging, maar kort voor tijd besliste Mikel Merino de wedstrijd in het voordeel van de Spanjaarden.

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Voor Thibaut Courtois werd het een vervelende avond. De doelman van Real Madrid en België ging niet vrijuit bij de 1-0 van Spanje, toen Fábian Ruiz een rebound kon benutten nadat Courtois een schot van Dani Olmo onvoldoende verwerkte, en viel halverwege de tweede helft uit met een spierblessure.

Courtois’ vervanger Senne Lammens ging vervolgens in de fout bij de winnende treffer van Spanje: de keeper van Manchester United gaf ogenschijnlijk onnodig een rebound weg op een afstandsschot van Pau Cubarsí, waarna Merino kon scoren.

In Het Oranje Café vraagt presentator Sam van Royen zich af of Lammens mentaal zal kunnen herstellen van zijn grote fout. “Gelukkig begint de voorbereiding voor het nieuwe seizoen, maar in het nationale elftal gaat dit nog wel een beetje nazinderen”, reageert Tom Saintfiet, die als speler en trainer actief was in België en meest recent bondscoach was van Mali.

“Het hangt er een beetje van af wat Courtois gaat doen: gaat hij nog spelen of niet? Wordt Lammens de nieuwe nummer één?”, vervolgt Saintfiet. “Het is een goede keeper. Hij heeft bij Antwerp heel goed gekeept en ook bij Manchester United doet hij het heel goed. Hopelijk kan hij zich er snel overheen zetten, maar natuurlijk: het blijft rot. Je debuut op het WK: dat staat eeuwig.”

Courtois zei na afloop tegenover diverse Belgische media dat het ‘goed zou zijn om een jaar een break te nemen’. Die uitspraak is in het verkeerde keelgat geschoten bij Chris Woerts, die eveneens aanwezig is in Het Oranje Café. “Dan ben je toch knettergek?”, reageert de sportmarketeer fel. Woerts voegt daaraan toe: “Onsympathieke gozer!”

Nicky van der Gijp is het roerend met Woerts eens. “Die is niet goed! Hij is toch geen Messi?!”, zegt de zoon van René van der Gijp over Courtois.

“Je kunt wel rust nemen, maar dan is het aan de trainer om te zeggen: blijf eeuwig rusten en we selecteren je niet meer”, vervolgt Saintfiet. De oefenmeester stipt aan dat de nationale ploeg van België ooit iets vergelijkbaars meemaakte: Courtois stopte in oktober 2023 als international, waarna Koen Casteels de eerste doelman van België werd. Courtois kondigde in 2025 echter zijn terugkeer aan, waarna Casteels besloot zich niet meer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg.

“Dit is in het verleden ook gebeurd met Casteels. Toen wilde Courtois niet spelen en was Casteels de nummer één”, legt Saintfiet uit. “Toen zei Courtois: ik wil terugkomen. Dan nemen ze hem terug in de armen en gaat hij spelen, waarna Casteels zei: nu wil ook niet meer voor het nationale elftal spelen. Het kan niet zijn dat spelers bepalen wanneer ze willen komen en wanneer niet.”

“Als je een ster bent, dan heb je toch een bepaalde status vergaard? Dan kun je dit soort beslissingen maken”, stelt Van Royen. Saintfiet is het daar echter niet mee eens: “Je vertegenwoordigt een land. Je bent een ambassadeur. Je land heeft je ook nodig in die kwalificatie. Je kunt niet alleen maar de kers van de taart spelen, de mooie toernooien spelen en de moeilijke wedstrijden, uit bij Litouwen bij min vier, thuis willen blijven en niet meedoen. Je moet er altijd zijn.”