Twee spelers van PSV maken grote indruk op Sven Mijnans

heeft zijn eerste minuten gemaakt in het shirt van PSV. De middenvelder viel in tijdens het oefenduel met Raków Częstochowa (3-2 winst) en is onder de indruk van het niveau in Eindhoven. Twee ploeggenoten springen er voor hem direct uit.

En dat zijn Mauro Júnior en Joey Veerman, zo geeft Mijnans aan in gesprek met verschillende media. "Dat zijn twee spelers van wie je ziet dat ze heel comfortabel aan de bal zijn. Maar veel moet zich nog uitkristalliseren voor dit seizoen. Het is nu nog een beetje zoeken, ook omdat veel spelers terugkomen van het WK. De patronen gaan vanzelf komen. Het is veel vooruit pressen en weinig in een laag blok terechtkomen", wordt hij geciteerd door het Eindhovens Dagblad.



Mijnans was vorig jaar al dicht bij een overstap van AZ naar PSV, maar destijds ketste de transfer af. "Dat was een zware periode", geeft hij toe. "Het zou een hele grote transfer worden en de klap was hard, omdat ik het gevoel had dat ik toe was aan die stap."

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Nu is die transfer er alsnog gekomen, nadat PSV op zoek moest naar een vervanger van de naar Bayern München vertrokken Ismael Saibari. "Op het moment dat Ismael Saibari was verkocht, in het nieuwe boekjaar van PSV, nam de club direct contact op. Voor mij is dit een heel interessante uitdaging, omdat PSV al jaren in het hoofdtoernooi van de Champions League speelt. Het verschil in intensiteit tussen de Conference League en die competitie ga ik nu ervaren."