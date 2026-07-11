Schok in voetbalwereld: WK-speler Jayden Adams (25) overleden

Schokkend nieuws uit Zuid-Afrika. De 25-jarige voetballer , die deze zomer nog met zijn land actief was op het WK, is plotseling overleden. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zaterdag bekendgemaakt.

Adams stond onder contract bij Mamelodi Sundowns en maakte deze zomer deel uit van de WK-selectie van Zuid-Afrika in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De middenvelder kwam in de groepsfase drie keer in actie en bereikte met zijn land verrassend de knock-outfase. Op 28 juni verloor Zuid-Afrika daarin van Canada. Adams kwam in dat duel niet in actie.

Dertien dagen later heeft de Zuid-Afrikaanse spelersvakbond het tragische nieuws naar buiten gebracht dat Adams is overleden. De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend.