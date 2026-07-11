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Schok in voetbalwereld: WK-speler Jayden Adams (25) overleden

11 juli 2026, 15:08
Jayden Adams (zwart-wit)
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Schokkend nieuws uit Zuid-Afrika. De 25-jarige voetballer Jayden Adams, die deze zomer nog met zijn land actief was op het WK, is plotseling overleden. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zaterdag bekendgemaakt.

Adams stond onder contract bij Mamelodi Sundowns en maakte deze zomer deel uit van de WK-selectie van Zuid-Afrika in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De middenvelder kwam in de groepsfase drie keer in actie en bereikte met zijn land verrassend de knock-outfase. Op 28 juni verloor Zuid-Afrika daarin van Canada. Adams kwam in dat duel niet in actie.

Dertien dagen later heeft de Zuid-Afrikaanse spelersvakbond het tragische nieuws naar buiten gebracht dat Adams is overleden. De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend.

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Jayden Adams

Jayden Adams
Mamelodi Sundowns FC
Team: Sundowns
Leeftijd: 25 jaar (5 mei 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sundowns
23
1
2024/2025
Stellenbosch
8
1
2023/2024
Stellenbosch
25
3
2022/2023
Stellenbosch
28
1

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