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Feyenoord wint en Shaqueel van Persie staat op: 'Fenomenaal

11 juli 2026, 14:02
Shaqueel van Persie van Feyenoord
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Feyenoord heeft zaterdagmiddag een knappe overwinning geboekt op de Belgische landskampioen Club Brugge. De Rotterdammers poetsten in De Kuip een 0-1 achterstand weg en wonnen uiteindelijk met 3-1.

Feyenoord won een week geleden het eerste oefenduel van FC Dordrecht, maar trof nu met Club Brugge een tegenstander van een heel ander kaliber. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst speelde voor rust een prima wedstrijd en creëerde ook een aantal goede kansen. Zo was de nieuwe spits Nacho Ferri dicht bij een doelpunt. Aan de andere kant werd ook Club Brugge een paar keer gevaarlijk, maar de eerste helft eindigde zonder doelpunten.

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In de tweede helft viel er meer te beleven. Al kort na rust kwamen de Belgen op voorsprong. En hoe. Een werkelijk schitterende treffer van linksbuiten Christos Tzolis betekende de 0-1. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Feyenoord-rechtsback Mats Deijl de Griek te veel ruimte gaf om uit te halen.

Feyenoord, dat na rust met een compleet ander elftal speelde, liet het er niet bij zitten. Uit een hoekschop kwamen de Rotterdammers langszij. Uitgerekend Shaqueel van Persie kopte op fraaie wijze raak. "Wat een fenomenale kopbal. Wie anders dan Shaqueel van Persie", zei de commentator van dienst.

Feyenoord drukte vervolgens door en kwam tien minuten voor tijd op voorsprong via aanwinst Mika Marmol. De verdediger kopte raak uit een vrije trap van Sem Steijn, die daarmee zijn tweede assist van de middag afleverde. Tobias van den Elshout bepaalde enkele minuten later de eindstand op 3-1.

Ook PSV wint

Naast Feyenoord boekte ook PSV zaterdag een overwinning. De Eindhovenaren versloegen het Poolse Raków Częstochowa met 3-2 in een oefenwedstrijd van twee keer zestig minuten.

Tijmen Gerritsen
Geschreven door

Tijmen Gerritsen

| Content Creator

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Tijmen volgt zowel de topclubs als clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en bezoekt regelmatig wedstrijden en persmomenten. Naast zijn werk studeert hij Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim, waar hij zijn journalistieke vaardigheden verder ontwikkelt.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Hasi
248 Reacties
779 Dagen lid
827 Likes
Hasi
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De ploeg Van?

K. Daffie
203 Reacties
1.040 Dagen lid
933 Likes
K. Daffie
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Zo’n uitslag tegen een echt goede ploeg geeft de burger moed.

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Shaqueel van Persie

Shaqueel van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (16 nov. 2006)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

Complete Stand

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