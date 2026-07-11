Feyenoord wint en Shaqueel van Persie staat op: 'Fenomenaal

Feyenoord heeft zaterdagmiddag een knappe overwinning geboekt op de Belgische landskampioen Club Brugge. De Rotterdammers poetsten in De Kuip een 0-1 achterstand weg en wonnen uiteindelijk met 3-1.

Feyenoord won een week geleden het eerste oefenduel van FC Dordrecht, maar trof nu met Club Brugge een tegenstander van een heel ander kaliber. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst speelde voor rust een prima wedstrijd en creëerde ook een aantal goede kansen. Zo was de nieuwe spits Nacho Ferri dicht bij een doelpunt. Aan de andere kant werd ook Club Brugge een paar keer gevaarlijk, maar de eerste helft eindigde zonder doelpunten.

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In de tweede helft viel er meer te beleven. Al kort na rust kwamen de Belgen op voorsprong. En hoe. Een werkelijk schitterende treffer van linksbuiten Christos Tzolis betekende de 0-1. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Feyenoord-rechtsback Mats Deijl de Griek te veel ruimte gaf om uit te halen.

Feyenoord, dat na rust met een compleet ander elftal speelde, liet het er niet bij zitten. Uit een hoekschop kwamen de Rotterdammers langszij. Uitgerekend Shaqueel van Persie kopte op fraaie wijze raak. "Wat een fenomenale kopbal. Wie anders dan Shaqueel van Persie", zei de commentator van dienst.

Feyenoord drukte vervolgens door en kwam tien minuten voor tijd op voorsprong via aanwinst Mika Marmol. De verdediger kopte raak uit een vrije trap van Sem Steijn, die daarmee zijn tweede assist van de middag afleverde. Tobias van den Elshout bepaalde enkele minuten later de eindstand op 3-1.

Ook PSV wint

Naast Feyenoord boekte ook PSV zaterdag een overwinning. De Eindhovenaren versloegen het Poolse Raków Częstochowa met 3-2 in een oefenwedstrijd van twee keer zestig minuten.