Zomeraanwinst van Feyenoord maakt grote indruk: 'Ik heb genoeg gezien!'

Supporters van Feyenoord zijn zeer te spreken over de eerste minuten van in Rotterdamse dienst. De nieuwe spits maakte tijdens het oefenduel met Club Brugge (3-1) direct een goede indruk.

Ferri mocht zaterdagmiddag van trainer Giovanni van Bronckhorst in de basis beginnen tegen Club Brugge, een tegenstander die hij nog goed kent uit zijn periode in de Belgische competitie. De spits kwam de afgelopen seizoenen uit voor KV Kortrijk en KVC Westerlo. Bij die laatste club maakte hij indruk met elf doelpunten.

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Nu is Ferri speler van Feyenoord en kreeg hij voor het eerst de kans om zich aan het Rotterdamse publiek te laten zien. De Spanjaard speelde 45 minuten en liet daarin een goede indruk achter, zo is de algemene teneur op sociale media. De reacties zijn vrijwel uitsluitend positief.

"Ik heb genoeg gezien. Ferri schiet er vijftien in dit seizoen", schrijft een Feyenoord-supporter op sociale media. "Het is nog maar een kwartier, maar ik ben heel erg onder de indruk van Nacho Ferri", reageert een ander. "Ferri heeft echt alles wat je wil van een Feyenoord-spits. Wat lekker dat je weer een spits hebt die wel een balletje over vier meter kan tikken", luidt een andere reactie.

Als er volgens de supporters nog een verbeterpunt is, dan is het de afronding. "Ferri maakt een uitstekende indruk. Het afmaken is bij hem nog wel een aandachtspunt."

Wat vindt de trainer?

Ook trainer Giovanni van Bronckhorst is te spreken over Ferri, zo laat hij na de wedstrijd weten bij FeyenoordONE: ''Mijn eerste indruk van Nacho is goed. Maar dat geldt eigenlijk voor allemaal. We hebben afgelopen week hard getraind, vooral op patronen in de opbouw. Je zag dat vandaag duidelijk terug."