Feyenoord kan drie talenten vlieguren laten maken in de Eredivisie

Feyenoord wil meerdere jonge spelers komend seizoen ervaring laten opdoen in de Eredivisie. De Rotterdamse club is volgens FR12 bezig met tijdelijke oplossingen voor , Jan Plug en Shiloh ’t Zand, waarbij vooral Excelsior en Fortuna Sittard in beeld zijn als nieuwe werkgevers. De talenten moeten elders op het hoogste niveau structureel minuten gaan maken om zich verder te ontwikkelen.

Voor Sliti lijkt een verhuurperiode de meest logische vervolgstap. De vleugelaanvaller beschikt in De Kuip nog over een contract tot medio 2029, maar Feyenoord vindt het belangrijk dat hij komend seizoen veel speeltijd krijgt. Excelsior heeft interesse getoond in de jeugdinternational en ziet in de aanvaller een versterking voor de selectie van de promovendus. Sliti kwam tot dusver tot 28 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord, waarin hij twee keer scoorde en twee assists gaf.

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Ook Jan Plug kan zijn ontwikkeling vervolgen buiten Rotterdam-Zuid. De 21-jarige verdediger staat eveneens in de belangstelling van Excelsior, waarmee Feyenoord momenteel praat over een huurconstructie. Plug maakte afgelopen seizoen indruk bij FC Dordrecht, waar hij na zijn komst direct uitgroeide tot een vaste waarde onder trainer Dirk Kuyt. De linksbenige verdediger miste nauwelijks minuten en liet zien klaar te zijn voor een volgende stap op een hoger niveau.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een vertrek op huurbasis van Shiloh ’t Zand. Fortuna Sittard heeft zich gemeld voor de middenvelder en de gesprekken tussen beide clubs verlopen positief. De verwachting is dat een huurdeal met een optie tot koop tot de mogelijkheden behoort. Voor ’t Zand moet een verblijf in Limburg zorgen voor meer speeltijd en ritme, nadat een eerdere verhuurperiode bij Heracles Almelo niet het gewenste effect had.

De uitgaande transfers maken deel uit van een bredere puzzel voor de clubleiding, onder aanvoering van technisch directeur Devy Rigaux en Robert Eenhoorn. Zij proberen de selectie van de teruggekeerde trainer Giovanni van Bronckhorst in balans te brengen. Terwijl de jonge garde tijdelijk mag vertrekken, dwingen blessureproblemen aan de linkerkant van de verdediging de Rotterdammers om juist naar inkomende versterkingen te zoeken. Omdat Jordan Bos geblesseerd raakte tijdens het WK met Australië en Gijs Smal nog niet wedstrijdfit is, moet Rigaux de transfermarkt op voor een directe aanwinst op de linksbackpositie.