‘Feyenoord volgt WK-uitblinker Noorwegen op de voet’

Feyenoord heeft interesse in , zo weet Martijn Krabbendam van Voetbal International. De 35-jarige doelman, die momenteel met Noorwegen uitblinkt op het WK, is transfervrij en zou als alternatief gelden voor Tjark Ernst.

Feyenoord is deze zomer op zoek naar een nieuwe eerste doelman. De Rotterdammers zijn daarvoor uitgekomen bij Ernst van Hertha BSC, die een afkoopsom van vijf miljoen euro in zijn contract heeft staan. De 23-jarige keeper zou zijn opties vooralsnog open willen houden en daarom geen keuze hebben gemaakt over een eventuele transfer.

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Krabbendam denkt dat de situatie iets anders in elkaar steekt. “Er zijn al een aantal aankopen gedaan, dus er is al geld gespendeerd”, doelt hij op de komst van Nacho Ferri, Charles Vanhoutte en de transfervrije Mika Mármol. “Dat is niet oneindig, er zullen ook spelers verkocht moeten worden om budget te creëren. Die Duitser kost vijf miljoen. Het feit dat hij nog niet binnen is, duidt erop dat dat geld er nog even niet is, of tenminste dat het niet uitgegeven mag worden”, aldus Krabbendam.

Mocht Ernst uiteindelijk niet haalbaar blijken, bijvoorbeeld door de concurrentie van Celtic en Borussia Mönchengladbach, heeft Feyenoord ook al een alternatief in het vizier. “Ze zijn volgens mij ook geïnteresseerd in die keeper van Sevilla, die nu bij Noorwegen in het doel staat”, doelt hij op Nyland. De 35-jarige sluitpost liep deze zomer uit zijn contract in Spanje en is dus transfervrij. “Dus hij geldt eventueel voor een alternatief als het met die Duitser niet doorgaat.” Nyland maakt momenteel indruk op het WK met Noorwegen, waarmee hij al tot de kwartfinales reikte. In de achtste finale tegen Brazilië (1-2 winst) keerde hij een strafschop van Bruno Guimarães.