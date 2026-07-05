Feyenoord scout Scandinavische opvolger voor Givairo Read

Feyenoord heeft nadrukkelijke belangstelling voor Sabil Hansen. De twintigjarige verdediger van het Deense Randers FC is volgens Tipsbladet in beeld om de naar verwachting vertrekkende Givairo Read op te volgen in De Kuip. Hoewel de Rotterdammers de komst van de jeugdinternational wel zien zitten, is er op dit moment nog geen officieel contact gezocht met zijn huidige werkgever.

De zoektocht naar een nieuwe rechtsback in Rotterdam komt voort uit de enorme interesse in Read. De vleugelverdediger staat nadrukkelijk op de radar bij Europese grootmachten als Manchester City en Bayern München. Omdat een vertrek van de speler niet wordt uitgeslten, is technisch directeur Dévy Rigaux uitgekomen bij Hansen. De speler heeft nog een jaar contract in Denemarken.

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Omdat de gesprekken over een contractverlenging op niets zijn uitgelopen, lijkt een transfer voor alle partijen de beste oplossing. Søren Pedersen, de sportief directeur van de Deense club, liet zich onlangs al uit over de toekomst van de speler. Volgens hem is een verkoop van de jeugdinternational momenteel het meest voor de hand liggende scenario deze zomer. Randers hoopt zodoende nog een transfersom te kunnen incasseren voor de verdediger.

Ondanks de concrete interesse vanuit Nederland is de overstap nog geen uitgemaakte zaak. Feyenoord wacht de ontwikkelingen rondom Read af en heeft daarom nog niet aangeklopt bij de clubleiding van Randers. Zolang de uitgaande transfer van de huidige rechtsback niet is afgerond, blijft de Deense club in de wachtkamer zitten wat betreft een officieel bod uit Rotterdam.

Hansen maakte vier jaar geleden de overstap naar Randers en beleefde afgelopen seizoen zijn definitieve doorbraak. De veelzijdige speler, die zowel op de rechterflank als in het centrum van de defensie uit de voeten kan, kwam afgelopen seizoen 26 keer in actie in de Deense Superliga. In totaal speelde de verdediger 47 wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor één doelpunt en twee assists. De club ziet de sterkhouder het liefst langer blijven, maar beseft dat een overstap naar een grotere club in het verschiet ligt.