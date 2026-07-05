Engeland terug op 'plaats delict' voor beladen kraker tegen Mexico

De nationale ploeg van Engeland staat in de achtste finale van het wereldkampioenschap voor een beladen weerzien met het Estadio Azteca in Mexico-Stad. De ploeg Thomas Tuchel neemt het in de nacht van zondag op maandag op tegen gastland Mexico. Dit duel wordt afgewerkt op exact dezelfde locatie waar de Engelsen in 1986 de veelbesproken kwartfinale tegen Argentinië speelden. Het stadion is voor de Engelse aanhang voor altijd verbonden met de nederlaag tegen de Argentijnen en de wereldberoemde doelpunten van Diego Maradona.

In dat duel in het kolkende Azteca, voor ruim 114.000 toeschouwers, kwam Engeland terecht in een wedstrijd die zijn plaats in de voetbalgeschiedenis al tijdens het spelen kreeg. Na een doelpuntloze eerste helft kantelde het duel in een tijdsbestek van slechts vier minuten volledig in het voordeel van Argentinië en Diego Maradona. Eerst viel de 1-0 op controversiële wijze, toen Maradona de bal in een luchtduel met doelman Peter Shilton met zijn hand in het doel werkte. De actie werd niet gezien door de scheidsrechter en zorgde direct voor ongeloof bij de Engelsen, terwijl Maradona later de beruchte woorden sprak dat het “een beetje de hand van God en een beetje het hoofd van Maradona” was.

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Nog geen vier minuten later volgde het moment dat de wedstrijd definitief tot mythische proporties verhefte. Maradona pakte de bal op eigen helft, draaide weg onder druk van meerdere Engelse spelers en begon aan een slalom die het Azteca stil kreeg. Hij passeerde achtereenvolgens vijf Engelse veldspelers en rondde vervolgens ook Shilton af voor de 2-0. Het doelpunt werd later door de FIFA uitgeroepen tot ‘Doelpunt van de Eeuw’, maar in Engeland overheerste vooral woede en onbegrip. Destijds werd gesproken van een “historische onrechtvaardigheid” en een “moment waarop het voetbal zijn onschuld verloor”.

Engeland kwam via Gary Lineker nog terug tot 2-1, maar ondanks een slotoffensief bleef de uitschakeling staan. De beelden van Maradona die juichend door het Azteca rent, terwijl Engelse spelers verbouwereerd achterblijven, groeiden uit tot een van de meest herhaalde WK-momenten ooit. Hoewel de symboliek van de locatie door de Engelse media breed wordt uitgemeten, is revanche volgens Tuchel niet het uitgangspunt voor de ontmoeting van vandaag. De Duitse trainer richt zich met zijn selectie op het behalen van de eerste wereldtitel sinds 1966. De Three Lions bereikten de achtste finale door als groepswinnaar te eindigen in een poule met Kroatië en Ghana, waarna in de zestiende finale met 2-1 werd afgerekend met de Democratische Republiek Congo.

Tegenstander Mexico kende ook een succesvolle route naar de knock-outfase. Het gastland won alle wedstrijden in de groepsfase en versloeg Ecuador eerder deze week met 2-0. De ontmoeting tussen de Engelsen en de Mexicanen zal deze nacht om 02:00 uur beginnen.