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Hugo Borst komt met heel ander geluid over Marokkaanse reactie op uitschakelen Oranje

3 juli 2026, 19:25
Hugo Borst
Foto: © Talpa
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Hugo Borst komt met een heel ander geluid over de reactie van Anass Salah-Eddine, die met Marokko voor de uitschakeling van het Nederlands elftal zorgde op het WK. Hélène Hendriks en Noa Vahle spraken in hun podcast hun podcast hun verbazing uit over het gebrek aan 'compassie' bij de in Nederland geboren verdediger, maar Borst snapt wél waar dat vandaan komt.

"Ik vond het wel eerlijk, maar ik denk wel: je hebt alles hier in Nederland gedaan. Je ziet aan alles dat hij echt Nederlands is. Dan is het wel gek dat je het zó belangrijk vindt om van Nederland te winnen. Je moet altijd gemotiveerd zijn, maar dit vond ik wel opvallend", sprak Hendriks in de podcast HNM. Vahle, die Salah-Eddine na de wedstrijd interviewde namens Talpa, was ook verbaasd: "Misschien begrijpen wij dat helemaal niet, want het is zijn gedachtegoed, maar ik had verwacht dat hij ook zou zeggen dat het ergens een dubbel gevoel was."

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In de door Hendriks gepresenteerde talkshow De Oranjezomer zijn onder meer Borst en Vahle vrijdagavond te gast. De journalist, columnist, schrijver en radiopresentator krijgt de vraag hoe hij tegen de reactie van Salah-Eddine aankijkt. "Nou ja, als je van jongs af aan voelt dat je niet overal welkom bent - en dat geldt voor Marokkanen, ik ken er een heleboel - dan is het misschien ook wel zo dat je heel snel ook wel voor Marokko bent. En als dan die clash zich aandient, dan is het een prestigestrijd. Zo hebben ze hem ook gevoeld en zo hebben ze hem ook gevoetbald."

'Dát is de opdracht aan de volgende bondscoach'

"Ik denk dat ze ons een hele goede spiegel hebben voorgehouden, dit WK", vervolgt Borst. "Namelijk; probeer in godsnaam gepassioneerd je beroep uit te oefenen. Of, ja, het is eigenlijk een hobby die je krijgt. Maar bij ons is het toch écht te plichtmatig. Die passie die bij andere landen speelt, ik kan er zo nog een paar opnoemen: wij hebben dat niet. Dus de opdracht aan de volgende bondscoach is ook: hoe je het ook doet, probeer intrinsiek iets te motiveren. Dat er een soort woede is."

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Nederland - Marokko

1 - 1
Gespeeld op 30 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Anass Salah-Eddine

Anass Salah-Eddine
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 24 jaar (18 jan. 2002)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
0
0
2025/2026
PSV
17
0
2024/2025
Roma
3
0
2024/2025
Twente
18
2

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Stand Wereldkampioenschap 2026

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3
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