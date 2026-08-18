vervolgt zijn loopbaan bij AZ, zo maakt de club dinsdagmiddag bekend. De momenteel geblesseerde middenvelder komt over van FC Groningen en tekent in Alkmaar een contract tot medio 2031.

Resink staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij FC Groningen, dat de geboren Amsterdammer destijds voor zo'n zeven ton overnam van Almere City. Vooral in zijn tweede jaar in Groningse dienst maakte Resink, inmiddels benoemd tot aanvoerder, grote indruk in het groen en wit. Het kwam hem op vermeende belangstelling van zowel de Nederlandse top als de Portugese grootmacht Benfica te staan. Laatstgenoemde club leek afgelopen winter het meest concreet, maar Resink zag een overstap naar Lissabon in het water vallen. Amper twee maanden later sloeg het noodlot toe. In het uitduel bij FC Volendam scheurde Resink zijn kruisband, waardoor hij naar verwachting pas in de loop van 2027 zijn rentree op het veld kan gaan maken.

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De transfer van Resink komt desondanks niet uit de lucht vallen. Het Dagblad van het Noorden wist afgelopen weekend al te melden dat AZ en FC Groningen in onderhandeling waren over de middenvelder, die in de Euroborg nog vastlag tot medio 2028. Er werd op dat moment gesproken over een transfersom van rond de 4 miljoen euro, waarbij ook een doorverkooppercentage zou zijn bedongen.

Inmiddels zijn beide clubs er definitief uit over de transfer, waarmee uiteindelijk zo'n 4,5 miljoen euro gemoeid zou zijn. En dus tekent Resink een vijfjarig contract bij AZ. “Ik ben er heel blij mee. Het is een beetje een aparte situatie, omdat ik nu nog geblesseerd ben, maar ook een heel mooi moment omdat er heel veel vertrouwen van AZ uit spreekt", laat hij in een eerste reactie weten. "We lagen op één lijn over wat mijn toekomstplannen zijn. Ik denk dat AZ een hele goede club is om mezelf verder te ontwikkelen", aldus Resink.

Technisch directeur Niels van Duinen van AZ spreekt op zijn beurt van een 'buitenkans'. "We zijn op een constructieve manier tot overeenstemming gekomen met FC Groningen. Voor ons ontstond de mogelijkheid om Stije op dit moment en op deze manier naar AZ te halen", legt de deze zomer aangestelde opvolger van Max Huiberts uit. Van Duinen benadrukt dat Resink eerst alle tijd krijgt om volledig te herstellen van zijn kwetsuur. "We hebben er heel veel vertrouwen in dat een fitte Stije met zijn kwaliteiten van grote toegevoegde waarde kan zijn voor AZ. Hij heeft veel persoonlijkheid en leiderschapskwaliteiten. Alles wat hij dit seizoen nog aan ons team kan toevoegen, is mooi meegenomen. We zien zijn komst vooral als een investering voor de langere termijn", aldus de td.

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