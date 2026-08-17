Kenneth Perez ergert zich enorm aan Kees Smit: 'Wat hij doet, is bloedirritant'

Kenneth Perez heeft volop genoten van het optreden van AZ tegen FC Utrecht, maar één speler kon de analist aanzienlijk minder bekoren. kreeg stevige kritiek vanwege zijn optreden op de 10-positie. Volgens Perez koos de middenvelder opvallend vaak voor de verkeerde oplossing tijdens de overtuigende 1-4 overwinning in de Galgenwaard.

“Hij nam iedere keer de verkeerde beslissing, wat bloedirritant was. Speel hem nou in de ruimte daar bij Daal!”, zegt Perez terwijl hij beelden van Smit analyseert. De voormalig voetballer toont beelden van hoe AZ een mogelijkheid om door te spelen onbenut laat. “Als je de bal afspeelt, heb je alles weggespeeld. Goh, wat maakte Smit veel verkeerde beslissingen op de 10-positie!”

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Kees Kwakman begrijpt waar de kritiek vandaan komt en wijst vooral op de manier waarop Smit zijn positie invult. “Smit heeft de neiging om als 10 heel dicht bij het middenveld te staan. Dat is niet zo gek, hij wil de bal heel graag hebben en dan is hij ook op zijn best. Maar hij zal toch aan zijn spel moeten toevoegen dat hij daar af en toe wegblijft, zoals Valente en Zechiël eigenlijk doen op die positie.”

Volgens Kwakman worden de ruimtes voor AZ daardoor soms te klein. “Dan komt hij wat later aan de bal, maar als hij op die 10-positie speelt, dan gaan hij toch weer naar de bal, en kijk hoe kort de afstanden dan zijn”, beschrijft hij een situatie waarin het spel van de Alkmaarders zich als het ware samenpakt.

Tegelijkertijd benadrukt Kwakman dat juist de dynamiek van Smit een belangrijk wapen kan zijn. “Maar als je hem laat lopen en tempo laat maken... Daar is hij natuurlijk geweldig in. Alleen als 10 moet hij ook af en toe de bal niet willen hebben. En dat is wel lastig voor iemand die misschien wel de beste voetballer is”, aldus Kwakman.

Perez zwaar onder de indruk van AZ

De kritische woorden over Smit staan in schril contrast met het oordeel van Perez over AZ als geheel. De Alkmaarders kenden een sterke start van het seizoen met een 0-4 overwinning op PSV in de Johan Cruijff Schaal, wonnen vervolgens in de Eredivisie met 0-2 bij ADO Den Haag en waren zaterdag met 1-4 te sterk voor FC Utrecht.

AZ en FC Groningen zijn daarmee de enige ploegen die na twee competitieduels nog zonder puntenverlies zijn. Op basis van het doelsaldo staat AZ bovenaan. Perez zag in Utrecht opnieuw een elftal dat grote indruk op hem maakte.

“Buiten de eerste vijf minuten, ben ik zwaar, zwaar onder de indruk van AZ. Hoe ze dat weer helemaal naar hun hand hebben weten te zetten.”

FC Utrecht begon nog sterk en kreeg via Angel Álarcón en Yoann Cathline mogelijkheden, maar vervolgens nam AZ de wedstrijd steeds nadrukkelijker over. Perez zag bovendien dat de thuisploeg moeite had om de gewenste speelwijze vol te houden.

“Later zag je ook wel dat Anthony Correia niet echt de voetballers heeft voor de manier waarop hij wil voetballen. Maar hoe zij (AZ, red.) tóch onder de druk uit weten te voetballen…”, zegt Perez.

Jong AZ houdt hoofd koel in Galgenwaard

Perez is vooral gecharmeerd van de manier waarop de jonge spelers zich staande hielden in Utrecht. “Het was écht de verdienste van de jonge jongens die bleven durven én Meerdink. Kwakman die goed op het middenveld speelde, met Koopmeiners in de balans. Kwakman was goed aan het voetballen. Ik heb genoten van AZ, echt genoten van ze.”

AZ had het na de sterke Utrechtse openingsfase uiteindelijk volledig onder controle. Peer Koopmeiners brak vlak voor rust de ban door een corner rechtstreeks binnen te draaien. Na de pauze vergrootten Weslley Patati en Meerdink de marge, waarna Artem Stepanov iets terugdeed. Ayoub Oufkir bepaalde vervolgens de eindstand op 1-4.

Volgens Perez was vooral de volwassen manier waarop AZ de eerste storm van Utrecht doorstond veelzeggend. “Als je bij Utrecht kwam vroeger raakte je altijd best wel onder de indruk, want ze beginnen natuurlijk altijd furieus. Dus dan moet je nog wel even bij de les blijven om daar onderuit te komen en dat je niet meegaat in dat hele gedoe. Dat hebben ze perfect gedaan."