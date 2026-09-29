Mexx Meerdink naar PSV? 'AZ maakt rekensom: hij gaat naar Eindhoven'

Als het aan Kenneth Perez ligt, maakt zo snel mogelijk een transfer naar een andere club. Dat vertelt hij bij Voetbalpraat van ESPN. Arno Vermeulen denkt op zijn beurt dat de Oranje-uitblinker weggekaapt gaat worden door PSV.

Meerdink laat zich nadrukkelijk gelden tijdens de interlandperiode met het Nederlands elftal. De spits van AZ zou in eerste instantie niet eens worden opgeroepen, maar door de blessure van Donyell Malen mocht hij zich toch melden. Tegen Duitsland viel Meerdink goed in, terwijl hij tegen Servië twee doelpunten voor zijn rekening nam.

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Niet voor niets wordt de aanvalsleider ineens overal bejubeld, zo ook bij ESPN. Voor Perez was het ‘een kwestie van tijd’ voordat het potentieel van Meerdink werd ontdekt. “Die jongen heeft jaren geen hele wedstrijden achter elkaar gespeeld, omdat Troy Parrott een eerste goede spits was. Maar dit kan niet iedereen. Hoe hij trapt, hoe hij de bal aflegt…”, zegt de Deen.

“Vorig seizoen werd er nog gezegd dat hij niet zo druk zet als Parrott. Nu wordt hij opgehemeld omdat hij geweldig drukzet. Ook voor hem is er extra focus gekomen, dat moet hij meenemen naar AZ”, voegt Marciano Vink, die ‘de finesse’ van Meerdink prijst, eraan toe.

‘Mexx Meerdink naar PSV’

Als de naam AZ valt, haakt Perez snel in: “Eigenlijk moet hij daar weg. Hij moet daar weg, hij moet getriggerd worden. Sommige spelers hebben prikkels nodig”, aldus de oud-prof, die wel beseft dat zijn uitspraken wat voorbarig zijn.

Oud-NOS-chef Arno Vermeulen verwacht veel belangstelling voor de spits, maar denkt aan een opvallende transfer. “Bij AZ hebben ze al een rekensommetje gemaakt deze week. Er gaat daar geld op de markt komen. PSV gaat hem halen, natuurlijk. Hij gaat naar Eindhoven, straks”, aldus de man uit Alkmaar.