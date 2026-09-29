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Mexx Meerdink naar PSV? 'AZ maakt rekensom: hij gaat naar Eindhoven'

29 september 2026, 09:33   Bijgewerkt: 09:56
Oranje viert doelpunt van Mexx Meerdink
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Als het aan Kenneth Perez ligt, maakt Mexx Meerdink zo snel mogelijk een transfer naar een andere club. Dat vertelt hij bij Voetbalpraat van ESPN. Arno Vermeulen denkt op zijn beurt dat de Oranje-uitblinker weggekaapt gaat worden door PSV.

Meerdink laat zich nadrukkelijk gelden tijdens de interlandperiode met het Nederlands elftal. De spits van AZ zou in eerste instantie niet eens worden opgeroepen, maar door de blessure van Donyell Malen mocht hij zich toch melden. Tegen Duitsland viel Meerdink goed in, terwijl hij tegen Servië twee doelpunten voor zijn rekening nam.

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Niet voor niets wordt de aanvalsleider ineens overal bejubeld, zo ook bij ESPN. Voor Perez was het ‘een kwestie van tijd’ voordat het potentieel van Meerdink werd ontdekt. “Die jongen heeft jaren geen hele wedstrijden achter elkaar gespeeld, omdat Troy Parrott een eerste goede spits was. Maar dit kan niet iedereen. Hoe hij trapt, hoe hij de bal aflegt…”, zegt de Deen.

“Vorig seizoen werd er nog gezegd dat hij niet zo druk zet als Parrott. Nu wordt hij opgehemeld omdat hij geweldig drukzet. Ook voor hem is er extra focus gekomen, dat moet hij meenemen naar AZ”, voegt Marciano Vink, die ‘de finesse’ van Meerdink prijst, eraan toe.

‘Mexx Meerdink naar PSV’

Als de naam AZ valt, haakt Perez snel in: “Eigenlijk moet hij daar weg. Hij moet daar weg, hij moet getriggerd worden. Sommige spelers hebben prikkels nodig”, aldus de oud-prof, die wel beseft dat zijn uitspraken wat voorbarig zijn.

Oud-NOS-chef Arno Vermeulen verwacht veel belangstelling voor de spits, maar denkt aan een opvallende transfer. “Bij AZ hebben ze al een rekensommetje gemaakt deze week. Er gaat daar geld op de markt komen. PSV gaat hem halen, natuurlijk. Hij gaat naar Eindhoven, straks”, aldus de man uit Alkmaar.

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Hij zou contact gehad hebben met real Madrid, en dan ga je toch niet naar en provincialen club

Derk62
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Gaat niet naar psv, naar het buitenland

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Vriendje Stokvis
2.089 Reacties
740 Dagen lid
9.631 Likes
Vriendje Stokvis
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Nou als Psv 50 miljoen wil neerleggen moeten ze dat zeker doen. Geweldige spits.

Bassiedieallesbeterweet
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185 Reacties
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Hij zou contact gehad hebben met real Madrid, en dan ga je toch niet naar en provincialen club

Derk62
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Derk62
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Gaat niet naar psv, naar het buitenland

KouweArie
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KouweArie
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Mexx Meerdink

Mexx Meerdink
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 23 jaar (24 jul. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
AZ
7
3
2025/2026
Jong AZ
1
0
2025/2026
AZ
19
5
2024/2025
Jong AZ
2
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

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